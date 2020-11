Les Animaux Fantastiques 3 : Judd Law réagit au départ de Johnny Depp

Judd Law réagit au départ de Johnny Depp du film Les Animaux Fantastiques 3.

Il y a peu de temps, nous avons appris le départ de Johnny Depp de la franchise Les Animaux Fantastiques. Warner Bros lui a demandé de démissionner suite à sa bataille juridique perdue contre un tabloïde anglais.

Maintenant, Jude Law, qui joue le rôle d’Albus Dumbledore dans la saga, s’est exprimé sur le départ de Depp et comment cela affecte la franchise dans son ensemble.

« [Les Animaux Fantastiques 3 est] un film énorme et il y a beaucoup, beaucoup de couches. C’est probablement l’une des plus grandes productions sur lesquelles j’ai jamais travaillé. Et dans une situation comme celle-ci, vous vous en remettez au studio. C’est tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous devez vous présenter et jouer votre rôle … »

Il ajoute : « C’était inhabituel pour moi en fait, sur ce rôle en particulier. Johnny n’avait en fait fait qu’une journée de tournage, je pense, seul … Dans une franchise comme celle-ci, c’est le studio et l’entreprise qui prennent les grandes décisions. Et vous devez les accepter car nous ne sommes qu’un membre de l’équipe. »

Clairement Law ne peut rien dire de plus. Il n’est qu’un employé dans cette histoire et il n’a pas d’autre choix que de dire que c’est le studio qui décide. Il a aussi un job à protéger.

Plus que tout autre personnage, Dumbledore de Law avait le lien le plus profond avec Grindelwald incarné par Depp. Toute la trilogie Les Animaux Fantastiques est même construite sur la relation entre les deux maîtres sorciers.

Law reste reconnaissant de ce rôle qui lui tient à cœur : « Je suis tellement heureux d’être dans cette compagnie et je suis tellement heureux de jouer [Dumbledore]. On a l’impression que chaque jour que nous faisons ces films, c’est une telle bénédiction. »

Il se sent responsable vis-à-vis des gens qui aiment ces films : « (…) Ils occupent une place si spéciale chez tant de gens. Ça a une place spécial dans le cœur et la vie des gens. Je n’ai jamais vraiment ressenti cela comme je l’ai fait dans ce travail. La responsabilité qui va avec. Mais c’est aussi une belle chose, c’est comme recevoir un artefact vraiment précieux ou quelque chose dont vous devez vous occuper, peut-être nettoyer un peu. »

Les Animaux Fantastiques 3 est actuellement en tournage à Londres.

Source : ET Online / Crédit ©Warner Bros