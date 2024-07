Avengers 5 et 6 : Les Frères Russo de retour à la réalisation ?

Les réalisateurs d’Infinity War et Endgame pourraient revenir pour Avengers 5 et 6. Joe et Anthony Russo seraient en pourparlers avec Marvel.

Les frères cinéastes Joe et Anthony Russo, connus pour avoir réalisé certains des plus grands blockbusters de Marvel, pourraient revenir dans l’univers cinématographique de la société.

Selon plusieurs médias américains dont The Hollywood Reporter et Deadline, les Russo sont actuellement en pourparlers pour un grand retour du MCU derrière la caméra pour réaliser Avengers 5 et 6.

Notez que pour le moment, ni les représentants du duo de réalisateurs, ni Marvel, n’ont commenté l’information.

Joe et Anthony Russo ont fait sensation en réalisant Captain America : Le Soldat de L’Hiver en 2014, qui a été suivi par le plus ambitieux Captain America : Civil War deux ans plus tard. À la lumière de leurs succès consécutifs, Disney leur a confié les rênes de Avengers : Infinity War (2018) et Avengers : Endgame (2019), ce dernier devenant le film le plus rentable de tous les temps.

Il est logique que Marvel envisage que ses réalisateurs à succès reprennent la saga Avengers, étant donné les récentes déceptions au box office des derniers longs-métrages. Cependant, leur implication n’est pas officielle pour le moment. Shawn Levy, qui a réalisé Deadpool & Wolverine (sortie le 24 juillet), serait également été candidat au poste.

Selon les rumeurs, Marvel attend de voir comment le seul film Marvel à sortir cette année se débrouille pour prendre une décision.

Marvel s’est rapidement mis au travail pour réorganiser ses plans pour ses deux prochains films Avengers, qui devaient initialement se concentrer sur Kang le Conquérant incarné par Jonathan Majors en tant que méchant central.

Avengers 5 a été annoncé sous le nom d’Avengers : The Kang Dynasty, dont la sortie est prévue pour 2026, et Avengers 6 a été nommé Avengers : Secret Wars, d’après le célèbre arc des comics Marvel, et dont la sortie est prévue pour 2027. Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux devait réaliser Kang Dynasty, mais il a finalement quitté le projet.

Marvel sera présent cette année au Comic Con de San Diego avec un panel qui se tiendra le 27 juillet. Des annonces importantes vont certainement avoir lieu à ce moment là, on attend de voir si Marvel dévoilera qui réalisera les prochains Avengers.

Source : Deadline / Crédit ©Dave Allocca/Starpix/REX