Aquaman 2: Premières images du films, Black Manta et concepts arts (featurette)

Découvrez les concepts arts ainsi que les nouveaux looks des personnages d’Aquaman 2 dans une featurette exclusive du DC Fandome

Alors que le film est actuellement en production et que l’on sait peu de choses sur ce dernier, si ce n’est que le super-héros des eaux possède un nouveau look, le DC fandome offre aux fans de Jason Momoa mais aussi d’Arthur Curry, aka Aquaman, une vidéo dans les coulisses du film, afin de présenter Aquaman 2.

Un featurette avec James Wan ainsi que Jason Momoa, promettant ainsi de grande choses pour Aquaman 2 ou Aquaman and The Lost Kingdom de son titre officiel.

Aquaman 2 sera un film plus mature selon le réalisateur, mais qui ne s’empêchera pas d’être fun, tout en promettant des choses qui n’ont jamais été vues avant dans l’univers d’Aquaman, ainsi que beaucoup d’action.

On découvre aussi dans cette featurette l’antagoniste principal de ce second opus dédié au membre hydrophile de la Justice League, incarnée par le prisée Yahya Abdul Mateen II : Black Manta, dans un costume particulièrement inspiré.

Plusieurs concept arts sont aussi partagé dans cette vidéo, afin de mettre l’eau à la bouche des spectateurs en attendant de découvrir le film. Des concept-arts à découvrir dans le tweet ci-dessous ci-dessous.

First art from ‘AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM’. #DCFanDome pic.twitter.com/24cQmtO4Zm

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 16, 2021