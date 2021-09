Aquaman 2 : Jason Momoa se dévoile dans son nouveau costume !

Jason Momoa et James Wan dévoilent le nouveau costume d’Aquaman dans Aquaman and the Lost Kingdom.

Arthur Curry aura un nouveau costume dans Aquaman and the Lost Kingdom. Alors que le film est actuellement en production, Jason Momoa a dévoilé son nouveau costume sur les réseaux sociaux.

Le réalisateur James Wan a également partagé les images sur ses réseaux, révélant que le super-costume supplémentaire, appelé le « stealth suit », était inspiré de la version des comics des années 80.

« Voici @prideofgypsies dans le costume classique #Aquaman ET un aperçu de son autre tenue – le stealth suit », a écrit Wan. « Technologie atlante basée sur la capacité de camouflage des céphalopodes. David Leslie Johnson et moi avons été inspirés par le « costume bleu » des années 80. »

Au casting. Momoa est rejoint par Amber Heard qui revient dans le rôle de Mera, Patrick Wilson dans le rôle d’Orm, Yahya Abdul-Mateen II en Black Manta et Pilou Asbaek, ancien de Game of Thrones, rejoint le gang pour ce nouveau volet.

Pour le moment, l’histoire de cette suite reste inconnue. Le scénario est écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick, qui a co-écrit le scénario du premier Aquaman, et a également co-écrit l’histoire de Conjuring 3 : Sous l’Emprise du Diable.

Réalisé par James Wan,Aquaman And The Lost Kingdom sort 14 décembre 2022.

