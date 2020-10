Supernatural saison 15 : Les nouveaux jeunes Sam et Dean en images

Découvrez les nouveaux visages des jeunes Sam et Dean dans la saison 15 de Supernatural.

Les jeunes Sam et Dean Winchester n’ont plus tout à fait le même visage. En effet, dans le prochain épisode de Supernatural, les jeunes alter égo des frères Winchester seront joués par deux nouveaux acteurs dans les flashbacks qui exploreront une nouvelle fois leur enfance.

Sur les images, Paxton Singleton (The Haunting of Hill House) joue le rôle de Dean jeune. Ce rôle a été précédemment joué à différents âges par Ridge Canipe, Dylan Everett et Brock Kelly, entre autres. Pendant ce temps, Christian Michael Cooper (Le Cœur à ses raisons) est le jeune Sam, qui a notamment été joué précédemment par Colin Ford.dans 6 épisodes. Ce dernier est devenu trop vieux pour reprendre le rôle.

Supernatural saison 15 – Episode 16 – Drag Me Away (From You)

Les flashbacks sur le passé des frères étaient « quelque chose que nous avions l’habitude de faire beaucoup », a déclaré le co-showrunner Andrew Dabb à TVLine, « et nous nous en sommes éloignés en grande partie parce que les acteurs sur lesquels nous comptions pour jouer les jeunes Sam et Dean sont devenus trop vieux. Colin Ford, est désormais plus âgé que Jared [Padalecki] lorsque la série a commencé, je pense. »

L’épisode verra Sam et Dean enquêter sur le meurtre d’un ami d’enfance, les rappelant dans un motel de leur passé. Les frères se retrouvent alors avec une affaire qu’ils pensaient résolue depuis longtemps.

Supernatural, c’est le vendredi en US+24 sur SérieClub.

Source : TVLine / Crédit ©CW