Superman & Lois : Jordan Elsass alias Jonathan Kent quitte la série DC, il sera recasté

Jordan Elsass qui joue Jonathan Kent dans Superman & Lois quitte subitement la série DC, il sera recasté.

Jonathan Kent aura un visage différent quand Superman & Lois reviendra pour la saison 3. Jordan Elsass qui incarne l’un des jumeaux de Lois et Clark ne reviendra pas et sera recasté dans le rôle. Il quitte la série abruptement après deux saisons.

« Jordan Elsass a informé le Studio qu’il ne reviendrait pas dans Superman & Lois pour la saison 3 pour des raisons personnelles. Le rôle de Jonathan Kent sera recasté », a déclaré Warner Bros. TV dans un communiqué. Selon des sources proches de la situation, le départ d’Elsass était le résultat d’une affaire privée et non d’un problème lié au travail.

Selon Deadline, Elsass a été confronté à de graves problèmes personnels, dont certains pourraient être liés à sa santé mentale, dont les producteurs de la série ont pris connaissance. Il existe également des informations contradictoires quant à savoir si Elsass est parti ou a été licencié.

Dans une interview à EW, le showrunner Todd Helbing avait confié que Jonathan aurait une plus grande place dans la saison 3 en ce qui concerne les histoires de super-héros. « Nous voulons certainement intégrer davantage Jonathan dans les histoires de super-héros », disait-il.

Il ajoute : « Ce que Clark lui dit à propos de la technologie kryptonienne, vous pouvez le prendre de différentes manières, nous verrons donc quelle route nous emprunterons finalement. […]. Parfois, les frères et sœurs sont les meilleurs amis, parfois ils sont en désaccord, mais pour la plupart, ce que nous aimons chez Jordan et Jonathan, c’est qu’ils se soutiennent et qu’ils ne sont pas jaloux l’un de l’autre. Nous continuerons à avoir cette dynamique à coup sûr dans la série. »

Cette dynamique devrait continuer mais avec un autre acteur.

Superman & Lois revient à la mi-saison sur la CW. La série est disponible en France sur Salto.

Source : Deadline, EW / Crédit ©CW