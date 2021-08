The Crown saison 5 : Les nouveaux visages de Charles et Diana (photos)

Découvrez en photos les nouveaux visages de Charles et Diana dans la saison 5 de The Crown sur Netflix.

Après une saison 4 rythmée par les débuts de la relation peut être la plus peoplisé de la couronne, la saison 5 de The Crown a repris son tournage et fait un nouveau bon dans le temps. Et qui dit bon dans le temps dit nouveau casting et visages pour les protagonistes de la série primée de Netflix.

Après avoir révélé il y a quelques semaines le nouveau visage de la Reine Elizabeth II, interprétée par Imelda Staunton, découvrez ci-dessous le nouveau Prince Charles incarné par Dominic West et la nouvelle Princesse Diana sous les traits d’Elizabeth Debicki.

Cette saison 5 de The Crown verra également Jonny Lee Miller dans le rôle de John Major qui fut Premier Ministre entre 1990 et 1997. Lesley Manville est la princesse Margaret, Jonathan Pryce jouera le prince Philip.

The Crown saison 5 se concentrera sur le divorce très médiatisé de Charles et Diana en 1996 ainsi que sur la mort de Diana en 1997. Actuellement, aucune date de première n’a été annoncée, mais la nouvelle saison devrait être diffusée en 2022, suivie d’une sixième et dernière saison.

Crédit photos : ©Netflix