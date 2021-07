The Crown saison 5 : Première image d’Imelda Staunton en Reine Elizabeth II

Netflix dévoile un premier aperçu en image d’Imelda Staunton dans la peau de la Reine Elizabeth II pour la saison 5 de The Crown.

La série royale de Netflix a repris le tournage ce mois-ci avec un tout nouveau casting. En effet, alors que la série fait un saut dans le temps, de nouveaux interprètes ont repris les rôles des protagonistes de The Crown.

Imelda Staunton remplace Olivia Colman, dans le rôle de Sa Majesté et une première image de l’actrice dans le rôle de la Reine Elizabeth II a été postée par le compte officiel de la série.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv

— The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021