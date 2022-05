The Boys saison 3 : Soldier Boy pour arrêter Le Protecteur devenu fou ? (bande-annonce)

La bande-annonce de la saison 3 de The Boys dévoile un Protecteur qui craque et Soldier Boy sort de retraite.

C’est un Protecteur qui a complètement craqué qu’on peut découvrir dans la bande-annonce de la saison 3 de The Boys. Déjà qu’en temps normal il est dangereux, il semble cette fois-ci encore plus dérangé et les Boys vont devoir l’arrêter. Mais seront-ils assez puissants pour cette tâche ardue ?

La bande-annonce dévoile que Soldier Boy (Jensen Ackles) sera peut-être la solution pour le stopper. Inspiré de Captain America, Soldier Boy est considéré comme le super-héros original qui a dirigé sa propre équipe de super-héros appelée Payback à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Billy Butcher (Karl Urban) et le gang le retrouvent vivant dans une sorte de tank, et quand il se réveille, Soldier Boy libère une force explosive.

La bande-annonce révèle aussi comment Butcher aura des pouvoirs dans la série. Il avait déjà été dit qu’il aura de nouvelle capacité et on découvre ici qu’il prendra un sérum qui lui donnera des pouvoirs pendant 24 heures.

La troisième saison de The Boys met en vedette Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit et Jensen Ackles.

The Boys revient le 3 juin sur Amazon Prime Video.

The Boys saison 3 – Bande-annonce VF

The Boys saison 3 – Bande-annonce VO

Source : ComicBook / Crédit ©Amazon Prime Video