The Boys saison 3 : Soldier Boy se dévoile et Butcher avec des yeux laser ! (Teaser)

Le teaser de la saison 3 de The Boys dévoile un aperçu de Jensen Ackles en Soldier Boy et Butcher a des yeux laser !

Ce week-end, Prime Video a dévoilé un teaser pour la saison 3 de The Boys qui arrivera en juin prochain. Ce teaser, au son de Bones, nouvelle chanson d’Imagine Dragon, donne un aperçu de Soldier Boy, le personnage de Jenson Ackles qui fut l’un des premiers Super-héros de Vought à la tête de son équipe, les Payback.

Les premières images sont dévoilées dans un montage de moments bien sauvages à la Boys et en version non censuré, bien sûr. Ce teaser a été révélé alors que le showrunner Eric Kripke et les membres de la distribution se sont réunis pour un panel au SXSW Film Festival ce week-end.

Ces images donne aussi un aperçu de Crimson Comtess, autre membre des Paychek qui travaille désormais à Vought Land. L’autre grande révélation est que Billy Butcher (Karl Urban) obtient des super pouvoirs. Vision laser et super force pour être précis. Le chef des Boys est aperçu en train de faire rage avec sa nouvelle capacité.

La saison 3 de The Boys diffusera ses trois premiers épisodes le 3 juin sur Amazon Prime Video avant de passer à une sortie hebdomadaire. Le final est prévu pour le 8 juillet.

The Boys saison 3 – Teaser non-censuré