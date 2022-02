The Batman : Matt Reeves sur la création de son « Batvers » en film et séries

Le réalisateur Matt Reeves s’est confié sur le nouvel univers Batman qu’il construit avec les séries spin-offs.

Si le DCEU existe toujours, le prochain film Batman réalisé par Matt Reeves se déroule dans son propre univers. Cela signifie que les séries en préparation pour HBO Max supervisées par Reeves se trouvent dans ce nouvel univers.

The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle principal voit le Dark Knight durant sa seconde année en tant que justicier. Le film est un mystère de meurtre impliquant des visages familiers du canon : le Riddler (Paul Dano), ici un tueur en série ciblant l’élite corrompue de Gotham ; Selina Kyle (Zoë Kravitz), qui n’est pas encore devenue Catwoman ; et le Pingouin (Colin Farrell), alias Oswald Cobblepot, qui n’est qu’un lieutenant de la mafia de niveau intermédiaire dans le film et n’a pas encore atteint le statut de chef du crime.

Alors que The Batman a été conçu comme une histoire autonome et se déroule en dehors de la continuité du DCEU de Warner Bros., Reeves a déjà commencé à rêver de moyens d’étendre ce nouveau monde au-delà du grand écran. Comme annoncé précédemment, le réalisateur est le producteur exécutif de deux spin-offs en développement chez HBO Max : un drame sur le département de police de Gotham City, qui a été annoncé en juillet 2020 et une série sur la montée au pouvoir du Pingouin.

« Ce que je voulais vraiment que ce film fasse, c’est créer un Batverse » a déclaré Reeves à EW. « Vous ne faites pas une histoire et dites, ‘Ceci est le chapitre 1’ parce que vous pourriez ne pas faire le chapitre 2. Donc, l’histoire devait se suffire à elle-même. Mais le problème, c’est que le monde de Batman est tellement riche de caractère qui, alors que vous commencez à toucher à sa fin, vous pouvez déjà commencer à penser à la prochaine chose. Parce que l’idée, bien sûr, est que l’histoire de Gotham ne se termine jamais. »

La série sur Pingouin est issue de discussions de Reeves avec HBO Max, qui voulait non seulement des séries sur des personnages hors film, mais aussi sur les principaux du film. « Cela m’a ravi », a déclaré Reeves.

« J’ai dit [à HBO Max], « Pour être honnête avec vous, ce qui allait être les graines de ce que je pensais que la prochaine histoire pourrait être en termes de Pingouin, c’est que j’ai vu qu’il y avait ce genre de rêve Américain dans le genre d’histoire de Gotham, presque comme Scarface ; l’ascension de ce personnage qui, nous le savons tous, atteindra un statut mythique. » Il est sous-estimé et il est comme une bombe à retardement… Ils m’ont dit : ‘Oh mon Dieu, on est partants !’ Et c’était vraiment excitant parce qu’à ce moment-là, Colin avait déjà donné vie à ce personnage. »

Bien que Reeves ne puisse pas révéler sur quels autres personnages ils envisagent de faire des séries, il attend ces projets avec impatience car ils seront « plus axés sur les personnages que vous ne pouvez le faire dans un long métrage », dit-il.

« J’adore l’idée de faire une histoire où vous racontez vraiment des chapitres de la vie d’un personnage comme les Sopranos l’ont fait, n’est-ce pas ? Il n’y avait pas une seule histoire qui était celle de Tony Soprano », dit Reeves. « Je pense que c’est ce qui me passionne dans un long format et l’idée de pouvoir créer cette version du monde [dans The Batman] et ensuite en retirer des morceaux pour faire ce genre de narration expansive. »

The Batman sort le 2 mars prochain.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros