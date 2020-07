Batman : La série spin-off du film sera une préquelle à Gotham City

La série spin-off basée sur l’univers du prochain film Batman devrait être une préquelle située à Gotham.

La semaine dernière, il a été annoncé qu’une série située dans l’univers du film prochain Batman de Matt Reeves était en préparation pour HBO Max. Elle devrait se nommée Gotham PD et sera centrée sur la police de la ville.

Si les détails restent maigres, il semble que cette série se déroulera avant les événements du film.

Selon Justin Kroll, la série se passera « avant The Batman » expliquera « comment Gotham est devenue corrompue et infestée de criminels. » Cependant, il ne sait pas si Robert Pattinson fera une apparition en Bruce Wayne / Batman.

No idea if Patz will make man appearance but what I have learned is that it be set before when THE BATMAN is set and dive into how Gotham became corrupt and infested with criminals. https://t.co/s1frb1trat

— Justin Kroll (@krolljvar) July 11, 2020