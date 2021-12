The Batman : Série spin-off sur Pingouin avec Colin Farrell sur HBO Max

Colin Farrell sera de retour dans le rôle du Pingouin dans une série HBO Max, spin-off du film The Batman.

Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, aura droit à sa propre série dérivée de Batman et il sera incarné par Colin Farrell. Les fans rencontreront d’abord la version de Farrell du célèbre fauteur de troubles dans The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, qui arrive en salles en mars prochain.

Pour le moment sans titre, la série dérivée centrée sur Cobblepot « se plongera dans la montée au pouvoir de Pingouin dans le monde criminel de Gotham ».

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Pingouin apparaîtra en live-action. Burgess Meredith l’a incarné aux côtés d’Adam West dans la série Batman d’ABC (1966-1968), Danny DeVito l’a fait vivre sur grand écran dans Batman Returns (1992) et Robin Lord Taylor a donné une nouvelle tournure au personnage dans la série Gotham (2014-2019).

Si la série Pingouin avec Farrell se concrétise, ce sera le deuxième spin-off de The Batman en développement chez HBO Max. Le streamer a déjà confirmé une série préquelle qui « reviendra à la première année » et explorera comment Gotham (et sa police) est devenue si corrompue.

En attendant, réalisé par Matt Reeves, The Batman sort le 2 mars 2022.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros