Doctor Strange 2 : Fin de reshoots et rumeur sur un grand nombre de morts

Alors que Xochitl Gomez fête la fin du tournage des reshoots, une nouvelle rumeur annonce que Doctor Strange 2 contient un grand nombre de morts.

Les reshoots de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sont officiellement terminés et pour l’occasion, la jeune actrice Xochitl Gomez qui incarne la nouvelle America Chavez, a posté une vidéo TikTok ce week-end. Elle danse sur le plateau de tournage avec un écran vert dans le fond. Evidemment, aucun spoiler n’est dévoilé, elle écrit seulement « c’est terminé ! ».

Xochitl Gomez (America Chavez) dances behind the scenes of DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS on its last day of reshoots in a new TikTok video! 🎥 pic.twitter.com/MqZ7v6LZw6 — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) January 16, 2022

Ailleurs, les rumeurs et autres spoilers potentiels continuent de se rependre sur la toile. Une chose à propos de la création d’un multivers est que ça donne aux cinéastes un moyen de faire des choses extrêmes dans une réalité alternative sans nécessairement avoir à faire face aux conséquences dans la timeline principale.

Selon une nouvelle rumeur, Doctor Strange 2 pourrait bien utiliser ce dispositif avec un effet dévastateur : le prochain film Marvel serait sur le point d’avoir « un nombre impressionnant de morts » et utilisera également ses variants multivers « avec grand effet ». Cette information provient de KC Walsh de The Direct qui dit avoir une source qui a vu un premier montage du film

Depuis qu’il a été annoncé, il n’y a pas de secret pour personne que Multiverse of Madness sera une histoire d’horreur racontée au sein du MCU. Avec la bande-annonce ayant introduit la présence de Strange Supreme – ou un autre variant similaire – l’inclusion d’une Scarlet Witch entièrement réalisée et du super-vilain Gargantos, il y a certainement beaucoup de choses à faire pour Doctor Strange avant même de considérer les autres horreurs que le multivers cache derrière un mince rideau de réalité.

Avec les reshoots qui viennent de se terminer, il est dit que le film a ajouté un certain nombre de personnages pour des caméos et des introductions. Cela a conduit à un certain nombre de suggestions sur Internet quant à savoir qui Marvel pourrait ramener des itérations passées de leurs personnages.

Evidemment, Marvel cherche à garder un maximum de caméos secrets, on attend de voir qui apparaitra et qui mourra dans le prochain film du MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort le 4 mai prochain.

Source : The Direct / Crédit ©Marvel