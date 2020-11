Avatar 2 : Kate Winslet a battu le record de Tom Cruise sous l’eau

Kate Winslet a battu le record de Tom Cruise sous l’eau sur le tournage d’Avatar 2 sans s’en rendre compte.

Kate Winslet a battu un record de Tom Cruise sans même s’en être rendu compte. Récemment, nous avons appris qu’elle avait réussi à retenir son souffle sous l’eau pendant plus de 7 minutes sur le tournage d’Avatar 2.

Mais ce que Winslet n’a pas réalisé – ni personne d’autre jusqu’à récemment apparemment – c’est que cela signifie qu’elle a retenu son souffle plus longtemps que Tom Cruise sur le tournage de Mission: Impossible – Rogue Nation, auparavant considéré comme le record de la respiration sous-marine à l’écran.

Cruise s’était entrainé pour cet exploit et avait retenu son souffle pendant 6 minutes 30 pour une cascade sous l’eau mais Winslet a retenu le sien pendant 7 minutes 14 soit, 44 secondes de plus. Elle le devance largement.

L’actrice qui n’est pas sur les réseaux sociaux raconte : « C’est tellement drôle parce que je ne lis pas vraiment les critiques ou les articles des médias. Je ne suis pas sur Instagram, je suis complètement déconnectée de cette partie de ma vie », a déclaré Winslet.

« Donc, toute cette semaine et la semaine précédente, des gens sont venus me voir au travail en me disant : ‘Oh mon Dieu, sept minutes et 14 secondes ? C’est fou ?!’ Et j’ai dit : « Quoi ? Attendez, attendez une minute. Comment le savez-vous ? » »

« C’était génial et j’étais très fière de moi et je ne pourrai probablement plus jamais recommencer », a-t-elle ajouté. « Cela s’est produit au bout de quatre semaines d’entraînement assez intense et c’était dans le réservoir de plongée, c’était dans le réservoir d’entraînement. Mais j’ai adoré. »

From Kate Winslet’s recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS — Avatar (@officialavatar) October 26, 2020

Et on notera que Sigourney Weaver n’est pas loin du résultat de Cruise puisqu’elle a retenu son souffle 6 minutes sur le tournage d’Avatar 2.

Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Zoe Saldana, CCH Pounder, Joel David Moore, Matt Gerald, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Edie Falco et Kate Winslet. Les jeunes acteurs Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr et Jack Champion sont aussi au casting des films.

Avatar 2 sera en salles le 16 décembre 2022 et le troisième volet sortira deux ans après, le 20 décembre 2024. Quant à Avatar 4 et Avatar 5, il faudra attendre un peu plus longtemps. En effet, ils ne sortiront pas avant le 18 décembre 2026 pour le 4 et le 22 décembre 2028 pour le dernier film.

Source : EW / Crédit ©Disney/Fox