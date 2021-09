American Horror Story Double Feature : Dernière saison pour Sarah Paulson ?

American Horror Story Double Feature pourrait être la dernière saison pour Sarah Paulson.

Karen est-elle le dernier personnage que Sarah Paulson jouera dans American Horror Story ? Paulson est actuellement dans Double Feature, la saison 10 de la franchise d’horreur de Ryan Murphy. Depuis des années, elle collabore avec Murphy sur divers projets et sait toujours plus où moins où leur prochaine aventures les mènera.

Récemment invitée dans l’émission Watch What Happens Live?, quand l’animateur Andy Cohen lui demande quel sera son prochain projet, elle répond : Je ne sais pas. C’est la première fois depuis environ trois ans que je ne sais pas.

Puis elle ajoute : « Je pense que c’est ma dernière saison d’Horror Story, probablement. Enfin je ne sais pas. A chaque fois, il vient me voir avec un personnage complètement barré et je dis « Oui ! Faisons-le ».. Je ne sais pas, c’est la première fois, on verra. »

sarah paulson: ‘i think this is my last season of horror story probably. i mean i don’t know’ ok pic.twitter.com/cyoxWFeHUt

— gina (@svvimmers) September 16, 2021