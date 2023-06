The Idol : HBO nie l’annulation de la série

HBO dément les informations selon lesquelles The Idol, la nouvelle série controversée du créateur d’Euphoria Sam Levinson, a été annulée après deux épisodes.

HBO a démenti les rumeurs selon lesquelles la série The Idol aurait été annulée après seulement deux épisodes. Créée par Sam Levinson (Euphoria), The Idol met en vedette Lily-Rose Depp dans le rôle de Jocelyn, une popstar qui s’éprend du propriétaire de boîte de nuit et gourou Tedros, joué par Abel « The Weeknd » Tesfaye.

La série a été critiquée, en partie pour son utilisation gratuite de scènes de nudité et de sexe ; mais aussi pour son histoire très en surface, ses mauvais dialogues et le jeu peu convaincant de Tesfaye.

Récemment, des articles ont fait surface affirmant que l’avenir de The Idol était en danger et que la série avait été annulée après deux épisodes et n’aura pas de saison 2. Sur Twitter, la chaine explique via le compte HBO PR que The Idol n’a pas été annulée et que la saison continue d’être diffusée :

« Il a été rapporté à tort qu’une décision sur une deuxième saison de The Idol a été déterminée. Ce n’est pas le cas, et nous avons hâte de partager le prochain épisode avec vous dimanche soir. »

It is being misreported that a decision on a second season of The Idol has been determined. It has not, and we look forward to sharing the next episode with you Sunday night. — HBO PR (@HBOPR) June 15, 2023

Notez que le tweet ne confirme pas pour autant une saison 2 de The Idol, juste qu’aucune décision n’a été prise. Les rumeurs d’annulation de The Idol font partie d’une longue série de controverses et de critiques qui ont visé la série, avant même qu’elle ne soit diffusée sur HBO.

Le premier épisode était déjà limite, mais le second a clairement montré que The Idol n’est vraiment pas la série de l’année. Alors que The Weeknd dit que les scènes de sexe de The Idol sont de la satire, elles ont tout de même suscité des commentaires critiques de la part des téléspectateurs, notamment une scène de sexe de près de 10 minutes dans l’épisode 2 qui a enfoncé le clou et a été moquée en ligne.

La réception négative de la série par les téléspectateurs et les critiques pourrait bien mettre son avenir en danger, parce que le bad buzz ne peut pas faire vivre une série très longtemps. De plus les audiences ne sont pas non plus en leur faveur puisse seulement 800 000 abonnés ont regardé l’épisode 2, soit 12% de moins que le premier épisode qui avait réuni 913 000 téléspectateurs.

Source : THR et Screen Rant / Crédit ©HBO