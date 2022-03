The Flash saison 8 : Photos de l’épisode 8 « The Fire Next Time »

Découvrez des photos de « The Fire Next Time », l’épisode 8 de la saison 8 de The Flash. Spoilers.

Alors que l’épisode 7 sera diffusé ce soir sur la CW, des photos de l’épisode de la semaine prochaine sont à découvrir. Ce sera un épisode dans lequel Barry Allen / The Flash (Grant Gustin) sera impliqué dans une enquête enflammée qui complique les choses pour le héros alors qu’il se retrouve à croire le suspect même avec les preuves qui s’accumulent.

L’épisode verra également Iris West-Allen (Candice Patton) donner à Allegra (Kayla Compton) une chance de « monter en grade » professionnellement. Le duo de journalistes que forme Iris et Allegra est assez intéressant, cela permet aux personnages d’avoir quelque chose d’autre à faire en dehors de Star Labs. Team Citizen a aussi son lot d’histoires qui peuvent ne pas toujours avoir un rapport avec la Team Flash.

Synopsis : Barry (Grant Gustin) fait confiance à son instinct lors d’une enquête pour meurtre, croyant le suspect, malgré les preuves accablantes contre lui, tandis qu’Iris (Candice Patton) donne à Allegra (Kayla Compton) l’opportunité d’être un mentor.

La série met également en vedette Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet et Brandon McKnight. David McWhirter a réalisé l’épisode écrit par Joshua V. Gilbert.

The Flash est diffusé les mercredis sur The CW. « The Fire Next Time » sera diffusé le 23 mars.

Crédit ©CW