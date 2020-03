Westworld saison 3 : Qui se cache dans la peau de Charlotte Hale ? (Théorie)

Théories sur la personne qui se cache dans la peau de Charlotte Hale dans la saison 3 de Westworld.

Westworld est enfin de retour sur les écrans et la série porte enfin les personnages et les téléspectateurs dans le monde réel. Dolores (Evan Rachel Wood) est concentrée sur sa mission de détruire tout le monde et elle ne reculera devant rien.

A la fin de la saison 2, Dolores a réussi à s’échapper de Westworld en mettant sa perle dans une version hôte de Charlotte (Tessa Thompson). Une fois dans le monde réel et dans l’ancienne maison de Bernard, Dolores a fait une nouvelle version hôte d’elle-même et a déplacé sa perle sur ce corps, mais nous avons également vu Charlotte – ou quelqu’un à l’intérieur de son corps. En plus de cela, Dolores a apporté cinq perles avec elle, dont une qui appartenait à Bernard (Jeffrey Wright), qu’elle a également ramené à la « vie » dans le monde réel.

Dans le premier épisode de la saison 3, on découvre Charlotte qui dirige une réunion à Delos et tente de tempérer le massacre qui s’est passé dans le parc Westworld. Alors qui est dans son corps ? Pour le moment, on ne le sait pas mais on peut toujours spéculer sur les suspects.

TVGuide a sélectionné une liste de personnages qui pourrait avoir pris contrôle du corps de Charlotte.

Teddy : Dans la saison 2, Teddy s’est tiré une balle dans la tête mais on est dans Westworld et la mort des hôtes n’est jamais permanente. Dolores a peut-être chargé la conscience de Teddy dans Sublime, le robot crée par Ford qui permet aux hôtes de reprendre leur liberté. Seul petit hic, Teddy n’était pas d’accord avec les méthodes radicales de Dolores mais encore une fois, c’est un robot, il peut être reprogrammé.

Une autre copie de Dolores : Dolores s’est-elle répliquée et mise elle-même dans le corps de Charlotte ? C’est une possibilité.

Armistice ou Hector Escaton : L’hôte cow girl était l’une des rares à être d’accord avec les actions de Dolores, elle serait ainsi parfaite pour l’aider dans sa vendetta. Dolores a-t-elle apporté Armistice avec elle ?

Peter Abernathy : Le père de Dolores serait aussi un candidat possible. C’est l’une des rares personnes qu’elle aime vraiment dont ce la a du sens qu’elle l’emmène avec elle dans le monde réel. Dolores a pris la perle de son père qui contienne pas mal d’information sue les invités du parc.

Une version digitale de Charlotte : Westworld n’est pas qu’un parc pour les riches en manque de sensations fortes, c’est surtout un système de collecte de données compliqué conçu pour cartographier la conscience humaine afin de les placer dans de nouveaux corps artificiels. On a pu voir le jeune William (Jimmi Simpson) tenter de verser la conscience de son père dans une réplique de son père avec des résultats peu convaincant. Mais qui dit que l’expérience s’est arrêtée là ? Peut-être que Dolores a réussi à créer une copie de Charlotte et l’a mise dans une réplique de son propre corps.

Ford : Ce serait une bonne façon pour lui de s’immiscer à la tête de Delos. C’est un manipulateur de premier choix mais il serait très étonnant que Dolores l’ai choisi.

Angela : L’hôte est intelligente et capable, et elle s’est avérée être un soldat fidèle pour Dolores. Si l’objectif de Dolores était d’amener des alliés avec elle dans le monde réel, Angela est certainement en haut de la liste.

Westworld, c’est le lundi sur OCS.

Source : TVGuide / Crédit ©HBO