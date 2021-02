Star Wars : La trilogie de Rian Johnson est toujours prévue

La trilogie Star Wars du réalisateur des Derniers Jedi, Rian Johnson, est toujours d’actualité.

Cela fait un moment qu’aucune nouvelle concrète sur la trilogie Star Wars de Rian Johnson, annoncée par Lucasfilm en 2017, n’a été annoncée. Compte tenu de la réaction qu’à reçu son film Star Wars : Les Derniers Jedi et de la direction différente que la franchise a prise avec The Mandalorian, il semble que la trilogie de Johnson ait été discrètement abandonnée.

Mais il s’avère que Johnson n’a pas oublié ses plans et Lucasfilm non plus. Apparemment, cette trilogie est toujours d’actualité. Il a récemment été confirmé que Jonson est toujours attaché au projet.

Le réalisateur Rian Johnson a récemment partagé la nouvelle dans une interview avec l’auteure Sariah Wilson. Sur Twitter, elle écrit : « Je vais juste publier ceci maintenant parce que je peux voir que je vais recevoir beaucoup de demandes – Oui, la trilogie SW de Rian est toujours en cours. Pas de dates ni de délais parce qu’il a d’autres projets en cours, mais c’est prévue. C’est tout ce que je sais à ce sujet. »

I’m just going to post this now because I can see that I’m going to get a lot of requests –

Yes, Rian’s SW trilogy is still on. No dates or timelines because he has other projects going on, but it is happening.

THAT IS ALL I KNOW ABOUT IT. 😁😁😁

— Sariah Wilson (@sariahwilson) February 16, 2021