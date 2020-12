Ant-Man 3 : Kathryn Newton confirme son rôle de super-héroïne

Kathryn Newton a été annoncée dans le rôle de Cassie Lang et devrait jouer une super-héroïne dans Ant-Man and The Wasp Quantumania.

Le film Ant-Man 3 est bien en préparation et Marvel Studios a récemment révélé que le film se nommera Ant-Man and The Wasp Quantumania. En plus du titre, il a été confirmé que Kathryn Newton (Big Little Lies, The Society) a intégré le casting dans le rôle de la version plus âgée de Cassie Lang, la fille de Scott Lang.

Récemment, l’actrice a laissé entendre sur les réseaux sociaux qu’elle jouera bien une super-héroïne : « Hier soir, j’ai rêvé d’être une super-héroïne. #marvel #STATURE #CASSIELANG », a-t-elle posté sur Instagram.

Dans les comics, Cassie Lang devient une super-héroïne comme son père et prend le surnom de « Stature ». Tout comme son père, Cassie a la capacité de modifier les dimensions de son corps à volonté. Alors que Cassie est apparue enfant dans les deux précédents films Ant-Man, le fait qu’elle devienne une adulte dans le prochain signifie clairement qu’elle enfilera un costume de super-héroïne et suivra les traces de son père Scott.

Outre l’arrivée de Stature, Ant-Man 3 mettra également en scène Kang le conquérant, un méchant redoutable qui sera joué par l’acteur afro-américain Jonathan Majors. Puisque Kang dans les comics est un descendant de Reed Richards alias M. Fantastic, les fans spéculent que le prochain film Quatre Fantastiques fraîchement annoncé pourrait également présenter un acteur noir dans le rôle de Reed.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man and the Wasp: Quantumania voit les retours de Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang, Evangeline Lilly en Janet van Dyne, Michael Douglas en Hank Pym et Michelle Pfeiffer en Janet van Dyne,

Le film n’a actuellement pas de date de sortie.

Source : Movieweb / Crédit ©DR et Marvel