Ant-Man 3 : Kang va-t-il aider à introduire les Quatre Fantastiques dans le MCU ?

Suite à l’annonce récente que l’acteur de la série Lovecraft Country, Jonathan Majors, a rejoint le casting de Ant-Man 3, potentiellement en tant que supervillain Kang the Conqueror, les fans se demandent si cela signifie ou non que Les Quatre Fantastiques seront bientôt introduits dans le MCU.

L’idée que les Young Avengers fassent leur entrée a déjà été discutée et Kang serait un moyen de les introduire puisqu’ils sont liés. Mais les Quatre Fantastiques sont aussi connectés à Kang. Kang est un méchant qui voyage dans le temps et de manière quelque peu alambiquée, est un futur descendant du leader des Quatre Fantastiques Reed Richards alias M. Fantastic.

Bien qu’il y ait eu plusieurs versions différentes de Kang dans les comics au fil des ans, la version la plus connue s’appelle Nathaniel Richards. Né au 30ème siècle sur la Terre-6311, un Nathaniel de 16 ans est visité par son futur moi, qui se fait appeler Kang le Conquérant, ce qui fait que Nathaniel essaie tout ce qu’il peut pour empêcher sa transformation éventuelle en Kang.

Kang est un personnage très important et il pourrait devenir le prochain grand méchant du MCU, au moment niveau que Thanos. Et avec le casting d’un acteur noir dans le rôle, cela laisse entendre que si les Quatre Fantastiques apparaissent dans le MCU, Richard Reed sera aussi noir. Certains fans imaginent alors John David Washington (Tenet) ou encore William Jackson Harper (The Good Place) dans le rôle.

John David Washington as Reed Richards please. https://t.co/06PSXvr9WX pic.twitter.com/PS50ud5C17 — Noah Outlaw (@OutlawNoah) September 14, 2020

Seeing folks suggesting William Jackson Harper as the MCU’s Reed Richards and I will now be disappointed in any other casting choice. pic.twitter.com/XBEpEGbdLW — Patrick Guaschino (@Pat_JG) September 14, 2020

Mais il y a toujours ceux qui espèrent que John Krasinski jouera Reed Richards.

Peyton Reed reviendra pour réaliser Ant-Man 3, qui mettra à nouveau en vedette Paul Rudd dans le rôle principal et Evangeline Lilly en tant que Hope van Dyne / la Guêpe.

Source : Deadline / Crédit ©Fox/Marvel