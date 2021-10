Hawkeye : Linda Cardellini se dévoile dans la nouvelle bande-annonce

Nouvelle bande-annonce pour la série Hawkeye avec le retour de Linda Cardellini.

Une nouvelle bande-annonce pour la série Hawkeye a été dévoilée par Marvel Studios et Disney+. Cette nouvelle vidéo révèle que la série sera lancée avec deux épisodes le 24 novembre et elle confirme la présence de Linda Cardellini dans le rôle de Laura Barton, la femme de Clint.

Laura, ainsi que le reste de la famille de Clint, ont été ramenés à la fin de Avengers Endgame, mais son absence dans la première bande-annonce et l’apparition soudaine de Clint à New York ont fait spéculer une rupture. On ne sait toujours pas ce qu’il en est du statut de leur relation mais on peut brièvement apercevoir Laura au téléphone dans le trailer.

La bande-annonce contient également un spectacle qui revisite les aventures des Avengers.

Dans la série qui se déroule durant la période de Noël, l’ex-Avenger à la retraite offre son arc et ses flèches à Bishop. Après des années d’entraînement et d’émulation de Barton, la jeune archer « recherche des moyens de mettre en œuvre ces compétences », a déclaré la productrice Trinh Tran (Avengers: Endgame) à TV Guide. « C’est alors qu’elle rencontre Clint, qui n’a aucune idée de qui elle est et ne comprend pas vraiment son obsession pour lui. »

Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue avec Hawkeye, une nouvelle série se déroulant dans la ville de New York post-blip. L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retrouver sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec le l’aide de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), une archère de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête.

La distribution comprend également Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et la nouvelle venue Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez.

Composée de 6 épisodes, Hawkeye est supervisé à l’écriture par Rhys Thomas et est réalisé par le duo Bert et Bertie.

Hawkeye arrivera le 24 novembre sur Disney+ avec deux épisode puis a plateforme proposera ensuite un épisode par semaine.

Hawkeye – Bande-annonce VO