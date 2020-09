Supernatural saison 15 : Ambiance festive chez les Winchester (photos)

Découvrez des photos festives pour le retour de Supernatural avec les personnages qui fêtent Halloween et Thanksgiving.

C’est la fête dans Supernatural. A quelques semaines du retour ultime de la série, des photos ont été dévoilées par la CW. Sur ces images, Dean, Sam et Jack célèbrent Halloween et Thanksgiving.

Tout commence lorsque « Sam et Dean découvrent une nymphe des bois (Meagan Fey) vivant dans le bunker et déterminée à protéger sa famille, à tout prix», selon le synopsis officiel. Bien que cela puisse sembler inquiétant, le co-showrunner Andrew Dabb dit que l’épisode, intitulé «Last Holiday», est une heure «vraiment drôle».

« C’est un épisode vraiment amusant, et il touche en quelque sorte à des choses jusqu’ici non abordées sur les Men of Letters et sur le bunker », prévient Dabb. Le showrunner est content de reprendre « avec quelque chose d’un peu plus léger et agréable, ce sera un très bon apéritif pour ce qui va arriver, car ce qui est à venir, disons simplement que tout ne sera peut-être pas très amusant. »

Supernatural saison 15 – Photos épisode 14 – Last Holiday
Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La saison 15 de Supernatural revient le 8 octobre prochain pour ses 7 derniers épisodes.

Source : TVLine / Crédit ©CW