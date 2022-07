American Horror Stories saison 2 : Premier trailer terrifiant et une partie du casting révélée

Une partie du casting de la saison 2 d’American Horror Stories se révèle à travers un premier trailer.

Après un teaser qui dévoilait une maison de poupées terrifiante, un premier vrai trailer pour la saison 2 de l’anthologie American Horror Stories a été dévoilé par FX/Hulu. Ce trailer terrifiant, révèle une partie du casting avec des visages familiers de la franchise AHS ainsi que des nouveaux.

Tout d’abord, les acteurs de retour son : Cody Fern, Max Greenfield, Nico Greetham, Denis O’Hare et Gabourey Sidibe — qui sont tous apparus dans des épisodes de la première saison d’American Horror Stories ou des saisons d’American Horror Story, ou dans certains cas les deux.

Quant aux nouveaux arrivants dans la franchise, on compte Dominique Jackson (Pose), Judith Light (American Crime Story), Alicia Silverstone (Clueless), Bella Thorne (Famous in Love) et Quvenzhané Wallis (Les Bêtes du Sud Sauvage) font leurs débuts dans l’univers AHS cette saison.

Spin-off de American Horror Story, cette série d’anthologies raconte une histoire différente dans chaque épisode, dont certaines se connectent aux saisons précédentes d’American Horror Story. La première collection de Stories, diffusée à l’été 2021, nous a ramenés à la tristement célèbre Murder House.

En plus de rencontrer de nouveaux personnages comme la Rubberwoman, nous avons également retrouvé plusieurs visages familiers, dont le Dr Ben Harmon (Dylan McDermott) et d’autres acteurs habitués d’AHS comme Matt Bomer, Billie Lourd, John Carroll Lynch et Naomi Grossman.

Pour le moment, on sait très peu de choses sur cette saison 2 qui démarre le 21 juillet sur FX on Hulu et qui sera disponible sur Disney+ en France.

American Horror Stories saison 2 – Trailer