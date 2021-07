American Horror Stories : Parallèles avec la Maison de l’Horreur (Spoilers)

Les deux premiers épisodes de l’anthologie American Horror Stories revisitent la Maison de l’Horreur de la saison 1 de American Horror Story. Spoilers.

La Maison de l’Horreur, alias Murder House, est de retour, du moins le temps de deux épisodes, pour le lancement de l’anthologie American Horror Stories, une série spin-off d’American Horror Story. FX on Hulu vient de démarrer la série qui offre de nouvelles histoires dans l’univers de la série principale American Horror Story.

Les premiers épisodes de la série spin-off reflètent la toute première saison de la série d’horreur alors qu’une nouvelle famille se dirige vers la tristement célèbre maison hantée de Los Angeles. Cette fois-ci, il s’agit d’un couple qui rénove et revendent des maisons, Michael (Matt Bomer) et Troy (Gavin Creel), et leur fille adolescente Scarlett (Sierra McKormick).

Scarlett va trouver le fameux costume en latex du Ruber Man de la saison 1 elle va l’essayer mais quand elle voit le reflet de l’homme en latex dans le miroir, elle jette le costume. Evidemment, comme chaque fan de la série le sait, ce costume ne disparait jamais, il revient toujours dans la maison, un peu comme chaque personne qui décède dans ce lieu.

Bain de sang

Au lycée, Scarlett attire l’attention de sa camarade de classe et petite amie potentielle Maya (Paris Jackson). Alors qu’elle fantasme sur sa camarade de classe au lit, la rêverie de Scarlett prend une tournure odieuse où elle imagine étouffer son crush. Peu de temps après, les parents de Scarlett lui font la leçon sur ses recherches BDSM sur Internet, craignant qu’elles n’affectent sa vie sexuelle.

Alors qu’elle est interdite de sortie par ses parents, Scarlett se rend en cachette à une soirée pyjama chez Maya et les choses vont mal tourner. Juste au moment où Scarlett se sent à l’aise er se confie à Maya sur ses préférences, une autre amie, Shanti (Belissa Escobedo), l’informe que ses aveux sexuels sont secrètement enregistrés et diffusés en direct sur internet. Humiliée, Scarlett quitte les lieux mais elle n’a pas dit son dernier mot et prépare sa vengeance.

À ce stade, les fans d’AHS peuvent voir des parallèles avec les moments de Violet (Taissa Farmiga) dans la saison 1 – une scène émotionnelle dans la baignoire et une menace de suicide. Sous la menace de Scarlett, Maya et ses amis s’aventurent dans la maison hantée. Elles vont entrer à l’intérieur et elles trouvent des vestiges du passé effrayant de la maison (comme les jumeaux dans le sous-sol). Après avoir enfilé le costume en latex, Scarlett se venge des filles, les poignardant une à une et les ajoutant à la longue liste des fantômes qui vivent dans cette maison.

Violet et Tate 2.0

La seconde partie continue l’histoire mais cette fois-ci, nous faisons la connaissance de Ruby (Kaia Gerber) qui est en gros l’équivalent féminin de Tate (Evan Peters). C’est une tueuse sans complexe, un fantôme qui s’est suicidé dans la maison et qui va s’amouracher de Scarlett. Elle va devenir très protectrice de sa petite amie vivante. Tout comme Tate et Violet, Scarlett et Ruby partagent leurs traumatismes les plus profonds et forment un lien indestructible. « Si tu te tues nous pourrons être ensemble pour toujours », dit Ruby à Scarlett essayant de la convaincre de se suicider alors qu’elle est toujours en vie.

Du côté des parents, ce n’est pas la joie. La maison a tendance à se faire déchirer les couples qui emménagent et Michael et Troy ne font pas exception. Michael révèle qu’il a eu sa propre rencontre avec Piggy Man (de AHS: Roanoke). Pour aggraver les choses, la maison ne rapporte pas d’argent et les parents se rendent enfin compte que les histoires surnaturelles sont peut-être vraies. Plus tard, les cadavres des jeunes filles sont découverts par les papas et Adam, l’entrepreneur que Troy a engager. Les choses vont vite déraper quand Adam tue son assistant, fait du chantage au couple puis se fait poignarder par le Rubber Man. Et en essayant de s’enfuir, Troy et Michael n’arrivent pas quitter la maison ; ils sont déjà morts. C’est Ruby qui les a tué pour ne pas que Scarlett la quitte.

Halloween

Halloween, le jour où les morts peuvent marcher sur la Terre, est enfin arrivé et les anciennes camarades de classe de Scarlett sont à la recherche de vengeance. Rebutée par le comportement froid de Ruby, Shanti s’enfuit mais admet à Scarlett qu’elle connaît la vérité sur les actions de son amie. Juste au moment où le gang de filles vengeresses vient chercher Shanti, Ruby vient à sa protection dans l’espoir de se racheter aux yeux de Scarlett.

L’épisode se termine lorsque Scarlett décide qu’elle veut vivre au-delà de la maison. Elle s’excuse auprès de ses victimes et fait ses adieux à ses pères, laissant derrière elle la maison de l’horreur et Ruby. Puis 10 mois plus tard, Scarlett cherche à venger Ruby de son faux oncle abusif. C’est le dernier meurtre de l’épisode et il est en dehors de la maison. À la fin de l’épisode, Scarlett, Ruby et tous les autres dans la maison du meurtre se délectent d’une nouvelle tradition d’Halloween.

Ce double épisode inaugural était assez intéressant et renvoie à un temps nostalgique de la série qui fête ses 10 ans cette année. Evidemment, on aurait aimé voir les fantômes précédents, mais ces nouveaux personnages se suffisaient à eux-mêmes.

American Horror Stories, c’est le jeudi sur FX on Hulu. Pour le moment, il n’y a pas encore de date française, mais la série arrivera bientôt sur Disney+Star.

Crédit ©FX