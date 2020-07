Loki : Pour le showrunner la série est bien de la science-fiction

Le showrunner de la série originale Loki pour Disney+, tease un peu plus la série ainsi que son genre.

Les amoureux de Loki ont été heureux d’apprendre qu’Endgame ne marque pas la fin de l’un des personnages/Vilain des plus charismatiques du MCU. Il aura même droit à sa série personnelle, avec Tom Hiddleston toujours.

Si l’on sait déjà quelques petites choses sur l’intrigue, peu de communication officielle autour de la série si ce n’est une maigre bande annonce ont été diffusé. Voici aujourd’hui que le showrunner de la série, Michael Waldron, fait du teasing, à sa manière, autour de la série, sur son compte twitter.

« Ça y est nous avons notre page sur Disney+, avec la vieille bande annonce. J’aime bien cette nébuleuse verte ( page de fond /ndC). On y indique que ce sera une série de SF. Vous savez ce qu’on dit sur la SF ? Il faut s’attendre à de l’inattendu quand il s’agit de science-fiction. »

Rien de bien fou si ce n’est un peu plus de détails sur le genre de la série. Qui dit SF dit aussi anthologie. La série va-t-elle proposer des épisodes à intrigues unique autour de la mythologie globale du personnage que nous connaissons tous ? Possible, et pour le coup « innatendu ».

Très peu de détails sur la série ont été dévoilés mais on sait que le Loki de la série sera celui de 2021 qui s’est échappé avec le Tesseract dans Avengers Endgame. Dans une interview récente, le scénariste Michael Waldron a tenté d’expliquer la série sans trop en dire. Pour lui, Loki aura du mal avec son identité.

Au casting on retrouvera Richard E. Grant (Star Wars: The Rise of Skywalker), Owen Wilson (Wedding Crashers), Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show) et Sophia Di Martino (Yesterday) aux côté de Tom Hiddleston dans Loki.

Loki est prévu sur la plateforme Disney+ pour le printemps 2021. Pour le moment, vu le contexte actuel, aucune date précise n’a été communiqué, ni l’état en post-production de la série.

