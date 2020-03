Loki : « Une lutte avec son identité » dans la série Disney+

Le scénariste Michael Waldron tease la série Loki et confie que le frère de Thor sera en lutte interne avec son identité.

La série Loki est encore loin d’arriver sur les écrans. Pour le moment, à cause de la pandémie de coronavirus, le tournage est à l’arrêt. La série est sensée être diffusé l’an prochain mais pour l’instant on ne sait pas si les retards de tournage auront un impact sur la diffusion.

Très peu de détails sur la série ont été dévoilés mais on sait que le Loki de la série sera celui de 2021 qui s’est échappé avec le Tesseract dans Avengers Endgame. Dans une interview récente, le scénariste Michael Waldron a tenté d’expliquer la série sans trop en dire. Pour lui, Loki aura du mal avec son identité.

Il explique : « Je pense que c’est la lutte avec l’identité, qui vous êtes, qui vous voulez être. Je suis vraiment attiré par les personnages qui se battent pour le contrôle. Certes, vous voyez qu’avec Loki au cours des 10 premières années de films, il est hors de contrôle à des moments clés de sa vie, il a été adopté et tout et cela se manifeste par la colère et la méchanceté envers sa famille. »

Il semble que la série touchera ainsi à la psyché du personnage, ce qui sera intéressant. Loki est l’un des personnages les plus fascinants du MCU. C’est un méchant mais nous l’avons vu être tourmenté par le désir de vouloir bien faire, puis dans Infinity War, il a eu sa rédemption avant de mourir.

Il sera intéressant de voir comme ce Loki, celui du premier film Avengers, évolue dans le contexte de la série.

Richard E. Grant (Star Wars: The Rise of Skywalker), Owen Wilson (Wedding Crashers), Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show) et Sophia Di Martino (Yesterday) sont aux côté de Tom Hiddleston dans Loki.

Source : Movieweb / Crédit ©Disney+