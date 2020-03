Loki : les 1ères photos de tournage confirment l’implication de la Time Variance

Des photos de tournage de la série originale Disney+ autour du personnage de Loki montre ce dernier entouré de la Time Variance Authority

La série Loki est l’une des séries Marvel de la plate-forme Disney+ des plus attendues. Actuellement en plein tournage, la série qui marque le retour de Tom Hiddleston dans la peau de l’un des antagonistes les plus charismatiques de Marvel, héros désormais depuis Avengers Endgame, reviendra donc sur la plateforme de streaming de la firme de la souris aux grandes oreilles.

Un tournage qui pourrait bien donner des indices sur l’intrigue et ses directions, ainsi que certains personnages connus des comics que l’on pourrait croiser.

Sur des photos volées, on peut voir Loki loin de son costume. Avec des vêtements basiques et de bureau – comme pour se fondre dans la masse sur Terre – il semblerait que ce dernier soit en pleine arrestation ou retrouvaille (personne ne peut le dire) par la TVA, La Time Variance Authority ou Autorité des Variations Temporelles dans la belle langue de Booba.

BREAKING: First images of Tom

Hiddleston on the set of ‘LOKI’ 🚨 pic.twitter.com/ckKfmh7g9f — cosmic (@Q82004yousef1) March 4, 2020

Pour ceux qui ne sont pas familier des comics, la TVA est une agence se chargeant de surveiller plusieurs réalités du multivers et tentant de maintenir les interférences temporelles aussi peu nombreuses que possible. Elle agit depuis une dimension appelée la Zone de Temps Nul, où il est impossible d’interférer avec le temps.

La série Loki suivra le personnage titre dans une chronologie alternative, après qu’il se soit échappé de New York durant la bataille avec le Tesseract dans Avengers Endgame. Si techniquement Loki est mort dans Infinity War, la version du personnage dans la série est une version plus ancienne.

Surtout, il semblerait que ce dernier soit au service de la TVA, et non poursuivi par cette dernière. Si on a aucune idée des enjeux de Loki dans la série qui lui sera dédié, peut être que ce dernier œuvra pour préserver l’univers d’un changement majeur dans le cours des choses et sa chronologie.

La série est actuellement en production et devrait être diffusée sur Disney+ l’année prochaine. Loki n’est pas la seule série dérivée des films Avengers à venir sue la plateforme Disney. WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany ainsi que Falcon and the Winter Soldier avec Anthony Mackie et Sebastian Stan, sont actuellement en tournage. Ces séries font partie de la phase 4 de Marvel.

Crédit photos ©Marvel/Disney