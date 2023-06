Superman & Lois saison 4 : 7 acteurs ne reviendront pas en réguliers, Michael Cudlitz promu

Sept membres du casting de Superman & Lois ne reviendront pas en tant que réguliers tandis que Michael Cudlitz est promu régulier pour la saison 4.

Superman & Lois a bien été renouvelé pour une saison 4, mais ce n’est pas sans sacrifice. Dû à une restriction de budget, la saison 4 n’aura que 10 épisodes et sept membres de la distribution ne reviendront pas en tant que réguliers la saison prochaine.

Dylan Walsh (Général Sam Lane), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarrette (Sarah Cushing), Wolé Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons) et Sofia Hasmik (Chrissy Beppo) sont les acteurs qui sont démis de leurs fonctions de réguliers.

Cependant, ils ne sont pas complètement renvoyés puisque selon Deadline, ils pourraient revenir en tant que guest stars ou récurrents. Cela dépendra de leur intérêt à revenir et de leur disponibilité, mais ils ne sont plus liés en tant que membres réguliers avec obligations.

Tyler Hoechlin (Superman/Clark Kent) et Elizabeth Tulloch (Lois Lane) sont de retour pour la saison 4 en tant que personnages principaux et Michael Bishop et Alex Garfin, qui jouent leurs enfants Jonathan et Jordan Kent, gardent aussi leurs statuts de régulier. Selon Deadline, ils sont rejoints par Michael Cudlitz qui joue Lex Luthor. Introduit cette saison en tant que guest star, Cudlitz est promu régulier pour la saison 4.

Superman & Lois est parmi les 4 séries qui reviendront sur la CW la saison prochaines. La chaine a aussi renouvelé All American, All American Homecoming et Walker.

Source : Deadline