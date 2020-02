Killing Eve saison 3 : Les premières images dévoilent le sort d’Eve

Découvrez les premières images de la saison 3 de Killing Eve qui révèlent le sort d’Eve.

A la fin de la saison 2 de Killing Eve, Villanelle (Jodie Comer) avait littéralement tiré dans le dos d’Eve (Sandra Oh) alors qu’elle s’éloignait d’elle. La saison 3 reprendra 6 mois après et bien évidemment, Eve est vivante. Cette dernière tentera de comprendre ce qu’elle veut dans la vie après ce voyage tragique à Rome.

Dans une interview EW, la showrunner Sally Woodward Gentle explique que « C’est la saison la plus personnelle – et la saison la plus difficile émotionnellement. » Clairement, le geste de Villanelle contre Eve n’est pas une mince affaire, il sera difficile pour Eve de reprendre une vie normale. Les photos montrent qu’elle s’est éloignée du MI6 et travaille dans un restaurant.

Autre personnage qui n’est pas mort, Niko (Owen McDonnell), le mari d’Eve qui était dans un sale état la dernière fois que nous l’avons vu. Les images le montre en vie. Quant à Villanelle, on la découvre en mission sous couverture en Clown avec un mystérieux partenaire. Il s’appelle Felix et est joué par Stefan Iancu.

Notez aussi que Carolyn (Fiona Shaw) et Konstantin (Kim Bodnia) sont aussi de retour.

La série revient sur BBC America le 26 avril prochain. En attendant, les deux premières saisons de Killing Eve sont disponibles en France sur MyCanal.

