Gotham Knight : La CW prépare la série basée sur les comics DC

La CW prépare la série Gotham Knight basée sur les comics DC, mais ce ne sera pas une spin-off de Batwoman.

Une nouvelle série dans le monde de Gotham est en préparation. La CW développe Gotham Knight, une série basée sur les comics DC du même nom. Et bien que la nouvelle série potentielle tournera autour des personnages de Batman, il ne s’agit pas d’un spin-off de Batwoman, qui diffuse actuellement sa troisième saison. Ce n’est pas non plus basé sur le prochain jeu vidéo Gotham Knights, prévu pour une sortie en 2022.

La série télévisée Gotham Knights suivra le fils adoptif rebelle de Bruce Wayne à la suite du meurtre de Bruce alors qu’il est forcé de forger une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman après qu’ils aient tous été accusés d’avoir tué le Caped Crusader.

En tant que criminels les plus recherchés de la ville, cette bande de marginaux doit se battre pour blanchir leurs noms. Mais dans un Gotham sans Chevalier Noir comme protecteur, la ville devient plus dangereuse qu’elle ne l’a jamais été. Cependant, l’espoir vient des endroits les plus inattendus, car cette équipe de fugitifs dépareillés deviendra sa prochaine génération de sauveurs, connue sous le nom de Gotham Knights.

Aucun casting n’a encore été annoncé, et la façon dont Gotham Knights s’intégrera (ou non) dans l’Arrowverse n’a pas encore été révélée. Une autre série sur Gotham est aussi en préparation chez HBO Max mais elle est attachée à l’univers du film à venir The Batman.

La nouvelle série est écrite et produite par Chad Fiveash et James Stoteraux (The Vampire Diaries, Batwoman, Gotham), écrite et co-produite par Natalie Abrams (Batwoman, Supergirl, All American), avec Greg Berlanti, Sarah Schechter et David Madden attachés en tant que producteurs exécutifs.

Source : Deadline / Crédit ©DC