The Witcher saison 2 : Henry Cavill blessé sur le tournage de la série Netflix

Henry Cavill s’est blessé à la jambe sur le tournage de la saison 2 de The Witcher.

Geralt de Riv n’est pas invincible. Henry Cavill alias The Witcher, s’est blessé à la jambe sur le tournage de la série Netlix, qui se tient actuellement au Royaume-Uni. Des sources décrivent la blessure de l’acteur comme une blessure légère aux muscles de la jambe et indiquent qu’il sera absent de la production pendant une courte période.

Contrairement à ce que certaines publications ont rapporté, le tournage de la série fantastique se poursuit même avec son protagoniste principal temporairement mis à l’écart. Néanmoins, la production devrait bientôt s’arrêter pour les vacances de Noël, comme prévu précédemment.

Le journal britannique The Sun a d’abord rapporté la nouvelle et a déclaré que Cavill avait été blessé sur un parcours d’assaut alors qu’il était à 20 pieds dans les airs et attaché par un harnais de sécurité mais ces détails n’ont pas été confirmés.

Inspiré de la saga littéraire fantastique à succès, The Witcher est un conte épique portant sur le destin et la famille. C’est l’histoire du destin entrelacé de trois individus dans le vaste monde du Continent où humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier.

Dans la saison 2, convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.

Après le succès de la première saison en 2019, Netflix a également annoncé une série préquelle en six parties intitulée Blood Origin – racontant l’histoire du premier Witcher – et un film d’animation.

Composée de 8 épisodes, la saison 2 de The Witcher devrait arriver sur Netflix courant 2021.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix