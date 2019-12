Lovecraft : Nouveau projet des créateurs de Game of Thrones

David Benioff et D.B. Weiss viennent de signer pour un nouveau projet, l’adaptation du roman Lovecraft.

Alors qu’ils ont quitté Star Wars et qu’ils ont toujours leur méga-deal chez Netflix, David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones, viennent de signer avec Warner Bros pour un nouveau projet. Ils vont produire et peut-être réaliser l’adaptation du roman graphique Lovecraft de Hans Rodionoff paru chez Vertigo.

Selon Deadline, le film sera écrit par Phil Hay & Matt Manfredi, les scénaristes de Aeon Flux, Ride Along ou encore The Invitation et Destroyer des films réalisés par Karyn Kusama qui aussi à la production exécutive du film.

Pour le moment, le film n’a pas de titre et l’histoire reste secrète. Tout ce que Deadline sait, c’est que le film se déroulera en 1920 et explorera la question : Et si l’écrivain HP Lovecraft n’avait pas tout inventé ? Et si les monstres de ses oeuvres étaient réels ?

Toujours selon Deadline, Benioff et Weiss étaient en discussion pour le film depuis des années, pendant qu’ils travaillaient sur Game of Thrones.

Ce film lance tout de même une polémique sur la personnalité de HP Lovecraft qui était connu comme étant raciste. Si le film explore son esprit, est-ce qu’il explorera ce côté problématique de l’auteur ?

Source : Deadline / Crédit ©DR