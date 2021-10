Legends of Tomorrow saison 7 : Gideon arrive en chair et en os dans le premiere (spoilers et promo)

Gideon arrive en chair et en os dans le premier épisode de la saison 7 de Legends of Tomorrow. Spoiler et promo.

Un nouveau membre a rejoint les Légendes dans Legends of Tomorrow, mais ce n’est pas tout à fait une personne inconnue, elle voyage avec eux depuis le début. Lors du season premiere de la saison 7, les Légendes se sont retrouvés piégés en 1925 après qu’un deuxième mystérieux Waverider ait fait exploser leur vaisseau temporel.

En tant que protégée de Constantine, Astra a décidé d’effectuer un sort dans l’espoir de reconstituer les pièces explosées du Waverider. Ses efforts ont presque fonctionné, mais elle a fini par saigner du nez et s’effondrer juste au moment où le Waverider reconstruit commençait à prendre forme.

Après avoir récupéré, Astra a partagé un tête-à-tête avec Spooner, au cours duquel elle a prononcé le dernier mot du sort, évoquant sans le savoir l’intelligence artificielle du vaisseau, Gideon, en chair et en os.

Gideon s’humanise

Maintenant que Gideon est une personne réelle (jouée par Amy Louise Pemberton, qui est la voix de l’IA depuis le début de la série et est déjà apparue sous sa forme humaine), « elle forcera les Légendes à reconsidérer leur traitement à son égard – pas qu’ils aient été méchants », producteur exécutif Phil Klemmer dit à TVLine. « Mais ils l’ont certainement prise pour acquise et peut-être considérée qu’elle ne faisait pas pleinement partie de l’équipe », même si elle est avec eux depuis le début.

« Vivre dans ce corps humain va être à la fois une joie et un combat pour Gideon », poursuit Klemmer. « Elle a toujours été un peu éloignée de notre équipe, donc elle est heureuse d’être dans le giron, mais en même temps, elle est maintenant en proie à toutes les dissonances de nos Légendes. C’est toujours elle qui dit : « Les gars, sérieusement, arrêtez d’être si humains. » Les humains sont incohérents, émotionnels et irrationnels, et maintenant elle n’a plus cette distance. Maintenant, elle n’est que l’une d’entre nous, et maintenant elle doit apprendre comment être humaine dans un cours accéléré. »

Même sous sa forme corporelle, Gideon « a toujours une grande partie de son intelligence d’IA.», note Klemmer. Mais toute cette connaissance dans un cerveau humain « crée également un peu de dissonance pour elle ».

« Son pouvoir a toujours été son intelligence, mais maintenant son intelligence n’est plus seulement l’intelligence. C’est aussi devoir incorporer les choses qu’elle apprend en tant qu’humain, ce qui peut aussi être en contradiction avec les choses qu’elle croyait en tant qu’IA », explique le co-showrunner.

La suite

Gideon jouera un rôle très important dans le 100e épisode qui la verra submergée puis entrer dans un état catatonique. Quand Astra et Spooner entrent dans son esprit, elles découvrent qu’un virus essaie de détruire les souvenirs de Gideon. En essayant de l’arrêter, Astra et Spooner tombent sur des scènes « coupées », des saisons passées, mettant en scène plusieurs Légendes originales de retour : Wentworth Miller (Leonard Snart / Captain Cold), Arthur Darvill (Rip Hunter) , Victor Garber (Dr Martin Stein/Firestorm), Franz Drameh (Jax/Firestorm), Brandon Routh (Ray Palmer/The Atom), Falk Hentschel (Carter Hall/Hawkman) et Courtney Ford (Nora Darhk).

Avant de voir l’épisode 100 (le 27 octobre), les Légendes tenteront de dissimuler leur crime. En effet dans le premier épisode de la saison, alors qu’ils tentaient de s’échapper, ils ont tué J. Edgar Hoover, le directeur du FBI. Sans autre option, l’équipe se rend à New York, où elle espère trouver le Dr Gwyn Davies (le nouveau personnage de Matt Ryan), qui pourrait les aider à sortir de cette situation difficile.

La semaine prochaine, Behrad (Shayan Sobhian) découvre que Hoover a des billets de train pour Washington DC et Sara (Caity Lotz) et Ava (Jes Macallan) élaborent un plan. Avec l’aide de Gary (Adam Tsekham), Nate (Nick Zano) devra se faire passer pour Hoover, mais il apprend bientôt qu’il est plus difficile d’être Hoover que prévu.

De son côté, alors que Zari (Tala Ashe) est coincée sans Internet, elle est obligée de faire une cure de désintoxication numérique et devient obsédée par l’idée de savoir qui a fait exploser le Waverider. Pendant ce temps, Astra (Olivia Swann) et Spooner (Lisseth Chavez) qui sont restées au Texas et font face aux conséquences du sort d’Astra qui a fait apparaitre Gideon en chair et en os.

Legends of Tomorrow, c’est le mercredi sur la CW.

Legends of Tomorrow saison 7 – Promo 7×02