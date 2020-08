The Umbrella Academy : Robert Sheehan (Klaus) partage ses espoirs pour la saison 3

Robert Sheehan de The Umbrella Academy partage ce qu’il aimerait voir dans la saison 3 pour Klaus. Spoilers

Dès les débuts de la série The Umbrella Academy, Klaus est rapidement devenu un favori des fans. Sa personnalité délirante a vite séduite et c’est en partie grâce à son interprète, Robert Sheehan.

L’acteur irlandais s’est récemment confié à Seventeen sur la série et l’avenir de son personnage, qui dans la saison 2, est devenu leader d’une secte. Il a également tenté d’empêcher l’amour de sa vie, Dave, de rejoint l’armée sachant le sort fatal qui lui est réservé.

La tentative de dissuader Dave de s’engager a complètement raté, ça a eu l’effet inverse et Dave est parti plus tôt que prévu. Selon Sheehan, cela aura un impact sur Klaus dans la potentielle saison 3. Il espère que l’histoire liée à Dave ne s’arrêtera pas là et que la série explorera cela.

« Cela m’affecterait massivement, moi et le public, si nous ne le voyions pas dans la troisième saison. Ce serait terrible su ça disparaissait soudainement. Ces choses ne disparaissent pas simplement, » confie l’acteur.

Il ajoute : « Chaque saison ne dure qu’environ huit jours. Depuis le début de tout ce grand spectacle de fous, nous avons eu une semaine depuis le début des funérailles de papa, puis il y a trois ans de secte, puis une semaine dans la saison deux. C’est de la folie. Il y a probablement une douleur et une angoisse terribles à explorer. »

S’il espère que l’histoire concernant son histoire d’amour avec Dave continue, il pense que l’histoire de la secte arrivera à sa fin : « Je pense aussi que la secte devrait prendre fin. (…) Il continue comme s’il était un narcissique, mais il y a toujours de l’empathie. Klaus n’est pas un sociopathe. Il se ressent presque probablement trop de choses. Quiconque se sent de cette façon ferme naturellement la porte pour se protéger.»

Klaus a aussi perdu Ben et cela devrait également avoir un impact sur lui. Ben était sa voix de la raison et sans ça, Klaus est perdu : « Il aura probablement un comportement qui semble vouloir faire du monde un endroit aussi chaotique que ce qu’il ressent à l’intérieur. »

Sheehan conclue en disant ce qu’il espère pour Klaus dans la prochaine saison si jamais elle est commandée ; « J’espère que se sera plus à propos de faire face à votre propre apocalypse personnelle. Je suis une poule mouillée quand il s’agit de vivre ça dans la vraie vie, alors je veux que Klaus le fasse pour moi. Je veux qu’il subisse la terrible agonie de se rendre compte qu’il ne sait pas vraiment qui il est. »

Comme souligné, la série n’a pas encore été renouvelée par Netflix, mais le créateur a bon espoir.

Source : Seventeen / Crédit ©Netflix