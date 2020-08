The Umbrella Academy : Le showrunner tease la potentielle saison 3 (spoilers)

La fin de la saison 2 The Umbrella Academy a laissé des indices sur ce que pourrait être la potentielle saison 3. Spoilers

La saison 2 de The Umbrella Academy a offert son lot d’action et est clairement meilleure que la première saison qui avait eu du mal à trouver son groove. Comme dans la saison 1, les Hargreeves tentent d’empêcher l’apocalypse mais cette fois-ci, ils se trouvent en 1963. A la fin de la saison 2, ils retournent en 2019 mais les choses ont bien changé et des détails donnent un aperçu de ce que pourrait être la saison 3.

À la fin des aventures de la Umbrella Academy à Dallas, ils ont réussi à combattre la Directrice et ses comparses de la Commission. Herb, le nouveau chef de la Commission, les laisse prendre l’une de ses mallettes pour repartir à leur époque et les frères et sœurs Hargreeves reviennent en 2019.Mais ils atterrissent dans un 2019 qui semble très différent de celui qu’ils ont quitté.

Le manoir de l’Académie que Vanya a détruit à la fin de la saison 1, est toujours debout. Mais dans ce nouveau monde, leur frère Ben, qui dans leur chronologie est mort il y a 17 ans, est bien vivant. Il en va de même pour leur père, Reginald Hargreeves, bien que ce soit sa mort au tout début de la série qui les a initialement réunis.

Mais la plus grande différence est que Reginald n’a jamais formé la Umbrella Academy, mais la Sparrow Academy et ils n’en font pas partie. Dans cette nouvelle chronologie, Reginald ne les a pas adoptés.

Qu’est-ce que la Sparrow Academy ?

Clairement, si la saison 3 est commandée, la Sparrow Academy aura un rôle important à jouer. Dans le volume trois des comics de Gerard Wat et Gabriel Bá, « Hotel Oblivion », il est révélé que Reginald (qui est révélé comme étant un alien dans la saison 2) a caché tous les méchants vaincus par l’Umbrella Academy dans une prison située au plus profond de l’espace. Après leur évasion et leur retour sur terre, ils cherchent tous à se venger du clan Hargreeves.

L’Académie a du mal à combattre tous les méchants, jusqu’à ce qu’ils obtiennent l’aide d’un groupe de super-héros qui leur ressemblent étrangement, mais portent un logo d’oiseau plutôt qu’un parapluie.

Dans une interview à Forbes Magazine, Way révèle que le quatrième volet des comics s’intitule Sparrow Academy : « [Il] traite d’une très grande révélation dans l’univers de la Umbrella Academy, quelque chose qui était secret depuis longtemps, et nos frères et sœurs en apprennent beaucoup sur ce qui se passait dans les coulisses, ainsi que la découverte de la vraie nature de certains personnages qui sont avec eux depuis le début, » explique-t-il.

« La série commence enfin à répondre à la question : « Qu’en est-il des autres bébés nés ce jour-là, à ce moment-là ? » Les frères et sœurs de la Umbrella Academy ne sont plus seuls au monde. » Et en effet, on découvre dans le final que Lila est comme eux.

Le mystère du cube flottant et les origines d’Hargreeves

Dans une interview à TVGuide, le showrunner Steve Blackman a teasé ce que les fans peuvent espérer voir si la série est renouvelée. En plus de la présence de la Sparrow Academy, il tease le mystérieux cube flottant à la fin : « Beaucoup de gens n’ont peut-être pas vu ce cube au début… Je pense que [le but du cube] sera révélé dans la saison 3, si nous avons la chance d’être reconduits. »

Le scénariste espère aussi pouvoir régler les problèmes de l’Académie avec leur père qui est toujours en vie dans cette nouvelle timeline : « Ils ont tous l’air assez stupéfaits quand il se tient devant eux. Si vous regardez attentivement, c’est notre Hargreeves, mais il a l’air un peu différent. Ce serait une bonne supposition si nous obtenons une autre saison qu’ils ont une chance d’essayer de résoudre leurs problèmes. »

Il ajoute : « Ils ont essayé dans la saison 2 dans une certaine mesure, mais de toute évidence, Hargreeves ne savait rien à leur sujet. Et vous savez, ce Hargreeves est un homme plus âgé, mais ils ont une chance de lui parler à nouveau, et j’espère qu’ils feront mieux qu’ils ne l’ont fait dans la saison 2. »

Quant à Hargreeves lui-même, Blackman espère pouvoir explorer son passé : « Mon objectif dans la saison 3 pour Hargreeves, joué par Colm Feore qui est tout simplement incroyable, est d’en apprendre beaucoup plus sur son passé. Qui est vraiment Hargreeves ? Quel est son agenda ? Quel est le but de ces enfants ? En connaissant Hargreeves, nous en saurons plus sur l’histoire d’origine de ces enfants, espérons-le. »

Remise en question pour la saison 3

La perte de Ben aura aussi probablement un impact sur Klaus. S’il est techniquement vivant en 2019, ce n’est pas le même Ben qui a grandi avec eux et qui est devenu le fantôme compagnon de Klaus : « Je pense que ce sera une perte très difficile l’année prochaine. Autant [Klaus] se plaint de Ben, autant Ben est la personne la plus proche de sa vie. Il est la seule constante dans l’univers de Klaus et Klaus est une p****n d’épave à bien des égards. »

« Mais Ben est cet homme merveilleux et perspicace, que tous les frères et sœurs aimaient. C’était lui qui s’entendait avec tout le monde. [Ben] est la conscience de [Klaus], il est sa voix de la raison qui lui dit : « C’est une mauvaise décision » ou « Tu pourrais faire mieux. » Avoir cela disparu et hors de son esprit sera une énorme perte pour Klaus à l’avenir. »

La saison 3 n’est pas encore officielle mais le showrunner promet que la suite sera « essayer de comprendre leur origine. C’est l’un des thèmes que nous allons aborder l’année prochaine. » Il explique « La première saison était de rencontrer la famille. La saison 2 consistait à connaître la famille. » Dans la saison 3 les personnages se demanderont « qui sommes-nous et d’où venons-nous ? Que sommes-nous en tant que super-héros ? »

Il conclut : « [C’est] vraiment une histoire à laquelle j’aimerais beaucoup réfléchir dans la saison 3. »

Souece : TVGuide, Forbes, Esquire / Crédit ©Netflix