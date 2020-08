Agents of S.H.I.E.L.D. : Le co-showrunner partage son regret sur la série

Jeffrey Bell, le co-showrunner de la série Agents of S.H.I.E.L.D., partage ce qu’il regrette le plus à propos de la série.

Agents of S.H.I.E.L.D. s’est terminé cette semaine avec un très bon double dernier épisode qui a mis un point final à l’aventure des agents qui a démarré en 2013. Mais en 7 ans, il s’est passé beaucoup de choses avec la série qui a traversé quelques problèmes.

Un des problèmes majeurs de la série était son budget. Ils ont en effet dû faire avec un budget serré qui ne permettait pas de faire trop d’extravagance et qui obligeait l’équipe à faire les moyens du bord.

L’une des solutions qu’ils ont trouvée était de filmer des scènes dans des couloirs. Au cours de cette dernière tournée de presse, on a demandé à Bell et aux co-showrunners Jed Whedon et Maurissa Tancharoen s’il y avait quelque chose qu’ils auraient souhaité pouvoir faire différemment. Et il se trouve que la réponse est dans la série puisque Mack, le directeur du S.H.I.E.L.D., a répondu à cette question dans l’une des toutes dernières scènes de la série, quand il a fait allusion à « toutes ces années dans les couloirs ».

« J’aurais aimé que nous ne vivions pas dans autant de couloirs parce que nous n’avions pas d’argent », a déclaré Bell aux journalistes. Tancharoen a confirmé : «Tout le monde se demande : « Pourquoi sont-ils de retour dans ces couloirs gris ? »»

Le début de la dernière saison a permis à la série de sortir un peu de ces couloirs gris ce qui était un soulagement pour les acteurs : « Chaque jour, nous étions littéralement dans ces couloirs, et si une scène durait deux minutes, nous étions là [en train de filmer] pendant sept heures. C’était vraiment, vraiment excitant pour les acteurs et l’équipe de sortir des scènes et de sortir des couloirs gris, car cela affecte votre humeur. »

Mais les corridors gris étaient tout de même très présents que se soient les couloirs du Phare souterrain, les allées du Zephyr ou le vaisseau des Chronicoms. Le fait que la série se déroule souvent dans l’espace ou des lieux clos permet de faire des économies sur les tournages en extérieur plus coûteux.

« L’avantage d’être dans l’espace est que vous n’avez pas besoin de vous rendre sur place », a déclaré Bell, « parce que nous ne pouvons pas nous permettre d’aller sur place. » Cela dit, le producteur a fait remarquer que le vaisseau Chronicom susmentionné avait de « jolis couloirs très sexy ».

Source : AV Club / Crédit ©ABC