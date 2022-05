Mariés Deux Enfants : Retour de la sitcom irrévérencieuse en série animée ?

Un revival de la sitcom Mariés Deux Enfants est en préparation, mais il y a un twist.

Mariés Deux Enfants serait sur le point de revenir à l’écran, mais ce ne sera pas un revival normal. Selon Deadline, la série irrévérencieuse de la Fox qui a complètement redéfinie la sitcom familiale à la fin des années 80, pourrait revenir mais sous la forme d’une série d’animation façon « Family Guy » ou « Les Simpson ».

Sony Pictures Television travaille sur un revival animé de la sitcom qui suivait une famille vivant sa pire vie à Chicago. Les quatre membres clés de la distribution – Ed O’Neill (le vendeur de chaussures ronchon qui déteste son travail Al Bundy), Katey Sagal (la femme au foyer fainéante et profiteuse Peg Bundy), Christina Applegate (le stéréotype de la « blonde stupide » Kelly Bundy) et David Faustino (le petite frère obsédé Bud Bundy) – sont à bord pour reprendre leurs rôles.

Sans vergogne, grossière et peu intellectuelle, Mariés Deux Enfants a été créé sur Fox en 1987 et a contribué à la popularité de la chaine alors à peine naissante et a fait des émules comme Roseanne, Malcom ou encore Earl. Créée par Ron Leavitt et Michael G. Moye, la comédie était loin des stéréotypes de la « sitcom familiale » en dépeignant les Bundy comme un clan généralement acrimonieux, infructueux et sarcastique qui voulait tout sauf passer du temps ensemble. L’irrévérence de la série fut sa force mais cela leur a aussi valu des critiques provenant des téléspectateurs plus conservateurs.

Un remake animé pourrait pousser la vulgarité du clan Bundy encore plus loin, surtout si la série atterrie sur un streamer comme Hulu ou Peacock. Pour le moment, ce revival n’a pas de diffuseur mais Hulu est le service aux Etats-Unis qui possède les 11 saisons.

Ce n’est pas la première fois que tentative de raviver la série a lieu. Il y a quelques années, David Faustino a fait le tour des distributeurs et des chaines avec un pitch qui n’a jamais vu le jour.

Si la série animée voit le jour, ce serait le premier rôle d’Ed O’Neill depuis la fin de Modern Family sur ABC, qui s’est terminé en 2020. Christina Applegate joue dans l’excellente série Dead to Me, qui se terminera plus tard cette année sur Netflix à l’issue de sa saison 3 Et Katey Sagal est actuellement dans la sitcom The Conners.

En France, Mariés Deux Enfants a été diffusée pour la première fois sur M6 à partir du mois d’octobre 1989, puis reddiffusée sur Comédie !, NRJ12 et RTL9. A ce jour, elle n’est disponible nulle part.

Source : Deadline / Crédit Fox