The Suicide Squad : Le chef décorateur de WandaVision impressionné par le plateau du film

Le chef décorateur de WandaVision a été étonné de voir à quel point les décors de The Suicide Squad étaient énormes.

Le MCU et le DCEU vivent apparemment en bons voisins et ils admirent le travail l’un de l’autre. Les professionnels sont en général assez cordiaux entre eux parce qu’il n’y a pas de véritable rivalité, ils travaillent tous ensemble et se croissent régulièrement sur les plateaux de tournage.

Mark Worthington, qui est le chef décorateur de WandaVision, a récemment révélé que le prochain long métrage de DCEU de James Gunn, The Suicide Squad, se filmait à côté d’eux et des aitres série du MCU. Apparemment, le film avait des décors massifs et tentaculaires.

« The Suicide Squad a occupé les trois quarts de Pinewood Studios. C’était fou. Je veux dire, notre série est énorme. C’était du très lourd, une très grande série avec beaucoup de choses en cours. Mais oui, nous avons jeté un coup d’œil et bavardé avec d’autres et ce genre de choses. Bien sûr.»

Clairement, The Suicide Squad est une énorme machine, ils ont besoin de place pour fonctionner et Marvel fut témoin de leur tournage massif.

Worthington a aussi discuté du fait que le personnel de Disney a fait le saut entre plusieurs séries du MCU : « Et bien sûr, les séries du MCU parlaient entre elles. Et parfois, nous recevions des membres du staff qui sortent d’une série, et ils récupéraient des membres de chez nous alors que nous finissions, et ce genre de choses se passe. »

The Suicide Squad est considéré comme une sorte de semi-reboot du film sorti en 2016. On verra ainsi de retour Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant, Mayling Ng (Mongal), Steve Agee (King Shark) et Idris Elba (Bloodsport).

The Suicide Squad sortira le 28 juillet 2021.

