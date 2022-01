The Boys saison 3 : Nouveaux détails sur Crimson Countess

Nouveaux détails sur le nouveau personnage Crimson Countess qui arrive dans la saison 3 de The Boys.

La série The Boys continue de distiller des informations ça et là via leur programme de « fake News », Seven on 7 de Vought New Network et sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, on en apprend un peu plus de la nouvelle Crimson Countess qui sera incarnée par Laurie Holden (The Walking Dead).

Dans un segment du programme d’il y a quelques mois, le présentateur conservateur fictif Cameron Coleman a présent » Crimson Countess comme une « ancienne membre de Payback ». Présenté dans la série des comics The Boys de Garth Ennis et Darick Robertson, la deuxième super-équipe la plus populaire de Vought-American, Payback, est une parodie des Avengers de Marvel. Dans cette équipe satirique, le personnage de la comtesse est une parodie inspirée de Scarlett Witch.

Coleman a rendu compte de la nouvelle association caritative de Crimson Countess : un sanctuaire pour chimpanzés simplement appelé Chimp Country. Pour financer les coûts de construction de son entreprise, Crimson Countess a offert aux fans de Vought des photos dédicacées, des souvenirs vintage et des forfaits de rencontre limités lors des sessions d’enregistrement de son nouveau single à venir, « Chimps Don’t Cry ».

Vought International a tweeté plus de presse sur la charité de Crimson Countess avec une légende qui la compare à la conservationniste des chimpanzés Jane Goodall mais vêtue de « talons rouge sang ». Doté des pouvoirs de feu de Crimson Countess, la super-héroïne chanteuse a les cheveux courts rouges, des cuissardes brillantes, un body moulant assorti et une cape rouge.

We’ll forgive you if you mistook Crimson Countess for Jane Goodall in blood-red heels. Since VNN announced the crowd-sourcing campaign for her Chimp Country sanctuary, support continues to pour in. Donate now for a chance to hear the recording of her new single, Chimps Don’t Cry! pic.twitter.com/SicuY0tujh — Vought International (@VoughtIntl) January 12, 2022

Sachant que Vaught International est connu pour ses arnaques et son hypocrisie, on attend de voir si ce sanctuaire pou chimpanzés est légitime.

Parmi les autres nouveaux qui ont aussi rejoint la série, on trouve Nick Wechsler (Revenge) qui incarnera Blue Hawk, tandis que Miles Gaston Villanueva (Law & Order True Crime: The Menendez Murders) et Sean Patrick Flannery (Dexter) joueront respectivement Supersonic et Gunpowder.

De plus, Kristin Booth (Orphan Black) et Jack Doolan (Marcella) incarneront les super-héros frères et sœurs Tessa et Tommy, alias les TNT Twins. Et bien sûr, Jensen Ackles (Supernatural) jouera un rôle important en tant que tout premier super-héros, Soldier Boy.

Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Antony Starr, Karen Fukuhara et le gang reviennent pour une nouvelle saison qui abordera l’histoire de Vought en Amérique. Cela inclut l’histoire de Payback, la première équipe de super-héros au monde avant la formation des Sept. Soldier Boy (Jensen Ackles) était le chef de ce groupe.

Claudia Doumit reviendra dans un rôle élargi en tant que membre du Congrès Neuman après la révélation choquante de la saison 2. Katia Winter (Sleepy Hollow, Dexter) a été annoncée dans le rôle de Little Nina, un personnage aussi déjanté que le reste de la série.

The Boys revient le 3 juin sur Amazon Prime Video pour sa saison 3.

Source : CBR / Crédit ©Amazon Prime Video