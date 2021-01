OSS 117 Alerte en Afrique Noire : Nouvelle bande-annonce

Nouvelle bande-annonce du film OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, avec Jean Dujardin.

Une nouvelle bande-annonce vient d’être dévoilée pour le film OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire. Le long métrage voit le retour de Jean Dujardin dans le rôle de l’espion Hubert Bonisseur de la Bath qui reprend du service.

Après Le Caire et Rio, cette fois-ci, nous sommes en Afrique Noire, en 1981 pour une nouvelle mission plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais. Hubert Bonisseur de la Bath est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Cette nouvelle bande-annonce montre Hubert, toujours aussi imbu de sa personne, partir en mission en Afrique et bien évidemment, les blagues « borderline » et les idées reçues sur les africains fusent.

Au casting, on trouve aussi Pierre Niney, Fatou N’Diaye et le regretté Vladimir Yordanoff, décédé l’année dernière.

Le film est réalisé par Nicolas Bedos, qui prend le relais de Michel Hazanavicius. A l’écriture on trouve toujours Jean-François Halin.

La sortie du film a été repoussée au 14 avril 2021.

OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire – Bande-annonce 2