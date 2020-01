Black Widow : Natasha en fuite (Nouveau trailer)

Natasha a des affaires à régler dans le nouveau trailer plein de nouvelles images du film Black Widow

Alors que Scarlett Johansson et Florence Pugh viennent tout juste d’être nommées aux Oscars – pour Marriage Story et JoJo Rabbit pour la première et Les Filles du Docteur March pour la seconde -, une nouvelle bande-annonce pour Black Widow a été dévoilée par Marvel.

Ce nouveau trailer d’une minute trente est plein de nouvelles images de l’héroïne qui est en fuite et semble avoir des affaires à régler. Natasha retourne voir sa famille et dit à sa sœur qu’elle essayait de faire le bien. Elle souhaitait être « plus qu’une tueuse. »

Le trailer plein d’action, dévoile aussi un bel aperçu de Taskmaster, le mystérieux méchant du film. Natasha nous dit qu’il y a « un nouveau monde de Widows, de nouveaux ennemis » mais elle en a « assez de fuir son passé. »

Depuis la première apparition de Black Widow dans Iron Man 2 en 2010, le personnage a enfin son film solo, une chose que les fans demandaient depuis longtemps.

Avec ce nouveau film dont elle est la vedette, elle développe une nouvelle fois la profondeur et l’histoire personnelle de ce personnage devenu incontournable dans l’Univers Cinématographique Marvel.

Scarlett Johansson y incarne à nouveau Natasha Romanoff alias Black Widow aux côtés de Florence Pugh qui joue le rôle de Yelena , David Harbour celui d’Alexei, le Gardien rouge et Rachel Weisz celui de Melina.

Ce film d’action et d’espionnage est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige.

Black Widow sort le 29 avril 2020.

Black Widow – Nouvelles images

Crédit ©Marvel