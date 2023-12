Brooklyn Nine-Nine : L’équipe de la série dévastée suite au décès d’André Braugher

L’équipe de la série Brooklyn Nine-Nine en deuil après l’annonce du décès d’André Braugher, alias Capitaine Holt.

C’est un triste jour au sein de la communauté de fans de la série Brooklyn Nine-Nine. André Braugher, qui a magnifiquement incarné le Capitaine Raymond Holt dans la comédie policière pendant 8 saisons, est décédé suite à une brève maladie. Il a avait 61 ans.

Les hommages des acteurs et l’équipe de la série ont rapidement suivi après l’annonce sur les réseaux sociaux.

Terry Crews, qui a joué Terry Jeffords dans la comédie, a partagé sur Instagram à quel point il était honoré d’avoir passé huit ans à travailler sur la série : « Je ne peux pas croire que tu sois parti si tôt. Je suis honoré de t’avoir connu, ri avec toi, travaillé avec toi et partagé 8 années glorieuses à regarder ton talent irremplaçable », a écrit Crews. « Cela fait mal. Tu nous a quitté trop tôt. Tu m’as tellement appris. Je serai éternellement reconnaissant de l’expérience de t’avoir connu. »

Crews a poursuivi : « Merci pour ta sagesse, tes conseils, ta gentillesse et ton amitié. Mes plus sincères condoléances à ton épouse et à ta famille dans cette période difficile. Tu m’as montré à quoi ressemble une vie bien vécue. »

View this post on Instagram A post shared by Terry Crews (@terrycrews)

Les producteurs exécutifs de Brooklyn Nine-Nine, dont les co-créateurs Dan Goor et Michael Schur, ont partagé dans une déclaration avec Deadline à quel point ils avaient eu la chance de travailler avec Braugher.

« Comme tous ceux qui ont eu la chance de connaître André, nous avons le cœur brisé par la nouvelle de son décès. Il était l’un des acteurs dramatiques les plus talentueux de l’histoire, puis il a décidé de s’essayer à la comédie, et il est immédiatement devenu l’une des personnes les plus drôles à le faire », peut-on lire dans le communiqué. « Mais le bonheur et la joie qu’il apportait à son entourage étaient encore plus grands que son talent d’acteur. Et son sourire… il avait le sourire le plus grand, le plus brillant et le plus merveilleux. Nos pensées et notre amour vont à sa belle et incroyable famille, qu’il aimait plus que tout. Nous sommes reconnaissants pour le temps que nous avons passé avec lui. »

Marc Evan Jackson, le mari de Braugher à l’écran dans la sitcom, a partagé une déclaration avec Deadline pleurant la perte de sa co-star.

« Andre Braugher était un géant, un génie, un artiste, une légende et une force », a déclaré Jackson dans un communiqué. « André a élevé chaque instant où il s’est approché, et ce fut un honneur de l’avoir connu et travaillé avec lui. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui, comme nous tous, l’aimaient beaucoup. »

Sur les réseaux, Jackson a également partagé une photo d’eux sur le tournage de Brooklyn Nine-Nine, qu’il a sous-titré : « Ô Capitaine. Mon capitaine. »

O Captain. My Captain. pic.twitter.com/ekGFz3EUTG — Marc Evan Jackson (@MarcEvanJackson) December 13, 2023

Chelsea Peretti qui a joué Gina, l’assistante de Braugher dans la série, a écrit : « Je t’aime ❤️ Tes douces intonations vont me manquer », a-t-elle écrit. «Chanceuse à jamais d’avoir fait un tel voyage avec toi. A tes côtés. Tu étais si drôle avec moi et la quintessence des eaux calmes est profonde. Je chérirai toujours nos conversations, souvent avec moi accroché à ta porte t’empêchant de sortir et l’opportunité insensée d’être ton acolyte. Est-ce bizarre que je pleure aussi ce que le Capitaine Holt signifiait pour Gina ? J’espérais vraiment et je savais que je te reverrais. Je déteste que ça n’arrivera pas. »

View this post on Instagram A post shared by Chelsea Peretti (@chelsanity)

Dirk Blocker et Joel McKinnon Miller, qui incarnaient les détectives Hitchcock et Scully, ont tous deux rendu hommage à leur co-star.

« Férocement intelligent, remarquablement gentil, solidaire, généreux et possédait un talent profond et extraordinaire, et avait encore plus à offrir », a écrit Blocker. « Je suis dévasté. Je l’aime. Les 9 années où j’ai pu travailler avec lui et être simplement en sa présence ont été vraiment une bénédiction. Mes plus sincères condoléances vont à sa famille.”

View this post on Instagram A post shared by Dirk Blocker (@dirkblocker)

De son côté, Miller a partagé une photo dans les coulisses de la série : « J’envoie de l’amour à la famille et aux amis d’André et à nous tous qui avons eu l’honneur de travailler avec lui. »

View this post on Instagram A post shared by Joel McKinnon Miller (@joelmckmiller)

Joe Lo Truglio, a déclaré sur Instagram : « Tant d’histoires merveilleuses seront racontées à propos d’André, mais pour l’instant, tout mon amour va à sa femme Ami et à ses trois garçons, qu’il aimait énormément et qu’il partait retrouver chaque week-end durant la série. Nous savons tous à quel point il était un acteur puissant, mais plus encore, André connaissait parfaitement son rôle le plus important et en était profondément fier. Il parlait souvent de ses fils et savait à quel point il avait de la chance d’avoir Ami. Je leur suis reconnaissant de nous avoir permis de partager huit années avec lui. »

Il ajoute : « Il me manque déjà tellement. Quel honneur de travailler avec un homme qui savait vraiment de quoi il s’agissait. Je me sens béni et reconnaissant. Tu me manques, Capitaine Holt. »

Melissa Fumero, qui incarnait Amy Santiago, la protégée du capitaine Holt, a publié une photo du bureau de Holt vide dans ses histoires Instagram.

NBC, qui a diffusé les saisons 6 à 8 de Brooklyn Nine-Nine après son annulation par Fox, et Universal Television, qui l’a produit, ont publié une déclaration commune : « Andre Braugher était l’acteur que d’autres dans la profession aspireraient toujours à être. En plus de ses prouesses en tant qu’acteur dramatique, ses talents de comédien étaient également pleinement visibles dans le rôle du capitaine Holt, déterminé et passionné, dans Brooklyn Nine-Nine. Il va énormément nous manquer. »

Andre Braugher was the actor that others in the profession would always aspire to be. In addition to his prowess as a dramatic actor, his comedy chops were also on full display as the determined and passionate Capt. Holt in ‘Brooklyn Nine-Nine.’ We will miss him tremendously. pic.twitter.com/doQYmMTYjj — NBC Entertainment (@nbc) December 13, 2023

Fox, la chaine originale de Brooklyn Nine-Nine pour ses cinq premières saisons, a également publié une déclaration.

« Tout le monde chez Fox est dévasté par la perte soudaine de notre ami et collègue, l’incroyable talent Andre Braugher », peut-on lire dans le communiqué. « On se souviendra très certainement de lui pour ses rôles comiques et dramatiques emblématiques au cinéma et à la télévision, mais on se souviendra surtout de lui pour son grand cœur, sa gentillesse et l’impact durable qu’il a eu sur ses amis, sa famille et ses fans du monde entier. Andre était le cœur et l’âme des Nine-Nine et sera pour toujours notre capitaine. Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux proches d’André en ce moment. »

View this post on Instagram A post shared by Brooklyn Nine-Nine (@brooklyn99)

Christopher Miller, avec Phil Lloyd, a réalisé et produit le pilote Brooklyn Nine-Nine. « Triste. J’ai apris à connaitre un peu André en faisant le pilote Brooklyn Nine-Nine, a écrit Miller sur X. « C’était une personne gentille, réfléchie et extrêmement talentueuse. La façon dont son approche de la comédie et celle d’Andy sont à l’opposé était déconcertante puis ils se sont lentement influencées était une dynamique magique qui était au cœur de la série. »

Sad. I got to know Andre a little while doing the Brooklyn Nine-Nine pilot. He was a kind, thoughtful, supremely talented person. The way he and Andy’s opposite approaches to acting baffled & then slowly influenced each other was a magical dynamic that was the heart of the show. https://t.co/j8Mvu86w8T — Christopher Miller (@chrizmillr) December 13, 2023

Le scénariste de Brooklyn Nine-Nine, Prentice Penny, a partagé : « RIP #andrebraugher L’un de mes souvenirs préférés de lui était un jour sur le tournage, il m’a dit « je te suis sur Twitter – tu es drôle. » J’ai dit : « oh, quel est ton pseudo pour que je puisse te suivre aussi. » Il a répondu : « Non. J’aime que tu ne saches pas que c’est moi. » (…) C’était un homme bon. »

RIP #andrebraugher One of my favorite memories of him was one day on set, he was like I follow you on Twitter – you’re funny. I said, “oh what’s your handle so I can follow you too.” He said, “No. I like it that you don’t know it’s me.” We both fell out. He was a good man. — Prentice Penny (FUX YO BLUE CHECK) (@The_A_Prentice) December 13, 2023

André Braugher était également connu pour son rôle dans la série des années 90 Homicide pour laquelle il a reçu un Emmy Award en 1998. il a remporté deux Critics Choice Awards pour son rôle dans Brooklyn Nine-Nine et reçu 4 nominations aux Emmy Awards. Il est récemment apparu dans la dernière saison de The Good Fight.

Braugher devait jouer dans la série Netflix Residence comme son prochain projet.

Crédit ©Universal