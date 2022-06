Green Lantern : Jeremy Irvine alias Alan Scott tease une série ambitieuse

Jeremy Irvine qui jouera Alan Scott dans la prochaine série Green Lantern, tease un projet ambitieux.

Un des projets qui est en cours chez DC depuis un certain temps est une série télévisée Green Lantern qui est préparation pour HBO Max. Les mises à jour entourant cette série ont été relativement rares au cours des années qui ont suivi l’annonce, avec seulement deux membres de la distribution – Finn Wittrock dans le rôle de Guy Gardner et Jeremy Irvine dans le rôle d’Alan Scott – ayant été annoncés officiellement l’année dernière.

Dans une récente interview avec ScreenRant, Jeremy Irvine a évoqué le parcours « difficile » et « ambitieux » pour donner vie au projet : « Je suis très excité », a révélé Irvine. « En même temps, c’est un projet qui existe depuis un certain temps. Pour autant que je sache, il n’y a pas de date de début, mais dès je reçois l’appel, je mettrai mes collants verts et je serai là. »

Il ajoute : « Je pense que c’est une époque très difficile pour le moment de faire démarrer un projet et je sais qu’ils veulent faire ce projet à très grande échelle. Je pense qu’il est difficile de faire en sorte que toutes les étoiles s’alignent sur un récit aussi ambitieux et j’espère que tout se mettra en place à un moment donné. Mais ces choses, malheureusement, prennent beaucoup de temps et elles prennent beaucoup d’aspects différents pour se mettre en place. »

La description officielle de la série se lit comme suit : « Green Lantern réinvente la propriété DC classique à travers une histoire couvrant des décennies et des galaxies, commençant sur Terre en 1941 avec le tout premier Green Lantern, l’agent du FBI secrètement gay Alan Scott (Jeremy Irvine), et en 1984, avec le mâle alpha arrogant Guy Gardner et Bree Jarta un être à moitié extraterrestre. Ils seront rejoints par une multitude d’autres Lanterns – des classiques des comics et des héros inédits. »

La série Green Lantern n’a pas encore de date de lancement.

