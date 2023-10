The Walking Dead The Ones Who Live : Nouveau teaser et date pour le spin-off Rick/Michonne

AMC dévoile un nouveau teaser et un mois de diffusion pour The Walking Dead The Ones Who Live, la série spin-off avec Rick et Michonne.

AMC a dévoilé un nouvel aperçu de The Walking Dead: The Ones Who Live, le dernier spin-off de The Walking Dead dans lequel Andrew Lincoln et Danai Gurira reprennent leurs rôles de Rick et Michonne.

Lors du New York Comic-Con qui se déroule en ce moment, la chaîne a révélé que quelques visages célèbres apparaîtront également dans la nouvelle série qui sera diffusée en février. Pollyanna McIntosh reviendra dans le rôle de Jadis de The Walking Dead ; Terry O’Quinn de Lost jouera Beale et Matt Jeffries sera Nat. Ils rejoignent Lesley-Ann Brandt annoncée précédemment dans le rôle de Pearl.

Dans le nouveau teaser, nous voyons des flashs de Rick et Michonne combattant séparément des zombies et semblant épuisés, comme le raconte Rick : « J’ai essayé de m’enfuir. S’il te plaît, sache que j’ai essayé. J’ai essayé, mais j’ai échoué. Sache simplement que je t’aime. »

Cette série présente une histoire d’amour épique de deux personnages changés par un monde changé. Séparés par la distance. Par une puissance imparable. Par les fantômes de qui ils étaient. Rick et Michonne sont jetés dans un autre monde, construit sur une guerre contre les morts… Et finalement, une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver et retrouver qui ils étaient avant dans un endroit et une situation qu’ils n’ont jamais connus auparavant ? Sont-ils ennemis ? Amoureux ? Victimes ? Vainqueurs ? L’un sans l’autre, sont-ils même vivants – ou découvriront-ils qu’eux aussi sont les morts-vivants ?

Scott M. Gimple, directeur du contenu de The Walking Dead Universe, est showrunner et producteur exécutif aux côtés de Lincoln, Gurira, Denise Huth et Brian Bockrath.

The Walking Dead: The Ones Who Live – Teaser