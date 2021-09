Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn révèle son processus avec ses storyboards

James Gunn révèle une pile énorme de storyboards représentant seulement 12 pages de script pour Les Gardiens de la Galaxie 3.

James Gunn ne laisse jamais rien au hasard. Alors que The Suicide Squad est sorti, le réalisateur se concentre désormais sur Les Gardiens de la Galaxie 3, dont le tournage devrait bientôt commencer. Sur Twitter, il aime partager son travail avec ses fans et soulève un peu le rideau sur son fonctionnement en tant que cinéaste. Il révèle notamment sa profonde appréciation pour les storyboards et la façon dont il crée son style visuel unique.

Selon Gunn, la conception du film est devenue « la partie la plus importante de son travail à ce stade ». À travers les storyboards, le réalisateur laisse des notes et des indices aux créateurs de costumes, aux concepteurs de production, à l’équipe de cascadeurs et aux acteurs. La pile sur le tweet ne représente que « 12 pages du script et sont la fondation de cette section du film »

Stack of hand drawn storyboards I just finished from the past few days for #GuardiansoftheGalaxyVol3. This represents 12 pages of script & will be the foundation for this section of the film. Designing the film like this is the most important part of my job at this point. pic.twitter.com/AdUWakUr3W — James Gunn (@JamesGunn) September 12, 2021

Ces notes comprennent plus que ce que Gunn voit, elles décrivent ce qu’il entend et ressent à propos du film, car il note que le script « décrit simplement ce qu’il voit visuellement ». Il appelle cela sa « bible du film ». Ce processus est extrêmement étendu, comme Gunn l’a noté dans une réponse à un fan :

« Chaque plan de mes films est d’abord dessiné à la main. C’est au moins 2500 plans pour mes films récents. La plupart des plans – environ 1/3 – prennent de 2 à 10 cartes ou plus – parce que je dessine le mouvement. Donc je me retrouve probablement avec environ 3000 cartes »

Il ne pense pas que ses storyboards sont beaux, mais ils l’aident à se souvenir exactement de ce qu’il avait en tête pour chaque plan et mouvement.

I would if my storyboards were anywhere near that good. Mine are not beautiful but they do the trick for helping me to remember exactly how I pictured every shot & the movement from shot to shot. https://t.co/CZuXYT6np9 pic.twitter.com/Y9mcGbIA1H — James Gunn (@JamesGunn) September 12, 2021

Pour le moment, on ne sait absolument rien sur le film, mais selon Karen Gillan qui a lu le scénario « c’est le meilleur de la trilogie. Je sais que nous sommes tous très heureux de retrouver James Gunn en tant que leader intrépide. Nous avons donc tous vraiment hâte de nous retrouver tous ensemble. » Ce qui est confirmé, c’est que l’action du film se passera après les événements de Thor Love And Thunder.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan et Bradley Cooper seront de retour pour le troisième (et dernier ?) volet des Gardiens de la Galaxie.

Réalisé par James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira en mai 2023.

Crédit ©James Gunn/Marvel Studios