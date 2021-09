Les Gardiens de la Galaxie 3 sera le dernier de la franchise selon Dave Bautista

Dave Bautista confirme que le film Les Gardiens de la Galaxie 3 sera bien le dernier de la franchise.

Ceci n’est pas vraiment une surprise puisque depuis des mois, il se murmure que le troisième volet des Gardiens de la Galaxie sera le dernier de la franchise. James Gunn a déjà dit que ce serait son dernier film Gardiens et Dave Bautista confirme l’information. Dans une interview à ComicBook, il confie : « C’est notre troisième film. Nous allons le terminer. Et ça a été un sacré voyage avec quelques turbulences. Alors j’attends ça avec impatience. »

Il ajoute : « Le casting et évidemment le réalisateur, James Gunn, ils sont comme une famille pour moi. C’est en quelque sorte là que mon voyage a commencé. La boucle est bouclée et j’ai hâte de conclure. Et c’est un peu aigre-doux… Je veux dire, je fais des Gardiens depuis 2013. Et, vous savez, quand cela sortira, ce sera en 2023, donc c’est un voyage de 10 ans. Vous savez, tout doit se terminer. Et, j’ai hâte de conclure cela avec mes amis et ma famille. »

Evidemment, cela ne veut pas nécessairement dire que les personnages ne seront plus présents par la suite, le MCU continuera de vivre au-delà des Gardiens. Certains des personnages vont peut-être s’arrêter à, mais d’autres pourront certainement continuer l’aventure cosmique des Gardiens. Si Bautista semble ferme dans sa décision d’arrêter de jouer Drax après le Volume 3, rien n’est dit sur les autres acteurs.

La trilogie des Gardiens de la Galaxie de James Gunn se terminera, mais la porte est clairement ouverte pour que les personnages restent dans le MCU. Et avant de partir, les fans auront droit à un cadeau pour les fêtes de la part de James Gunn. Un spécial est actuellement en préparation et sortira en décembre 2022 sur Disney+, avant la sortie du troisième film en mai 2023.

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel