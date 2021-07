Les Gardiens de la Galaxie 3 : Début de tournage en novembre 2021

Chris Pratt révèle que le tournage des Gardiens de la Galaxie 3 commencera en novembre prochain.

Alors que le film Les Gardiens de la Galaxie 3 reste pour le moment un grand mystère, Chris Pratt, qui reprendra son rôle de Peter Quill / Star-Lord, a dévoilé lors d’une apparition chez Jimmy Kimmel que le tournage aura lieu à la fin de l’année.

« Nous allons tourner cela à la fin de cette année et au début de l’année prochaine, donc de novembre à peut-être avril,» dit-il.

Sachant que le film est pré-production, un tournage en novembre a du sens. La préparation met du temps, ce n’est pas étonnant. On sait aussi que James Gunn travaille actuellement sur la post-production de sa série Peacemaker, cela lui donne du temps pour terminer la série DC avant de partir en tournage pour le film Marvel.

Pratt dit également qu’il sait ce qui se passe dans le film et confirme que le scénario est écrit depuis longtemps. « Oui, eh bien, le script a été écrit il y a des années parce que nous allions le faire il y a des années, et en raison de circonstances imprévues puis d’une pandémie – je ne peux pas – je ne me souviens même pas vraiment de ce qui s’est passé, mais pour une raison quelconque, nous ne l’avons pas tourné et maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons le tourner, et il sera réalisé par James Gunn, et c’est vraiment super cool. »

La raison dont Pratt évite de parler, c’est le renvoi temporaire de James Gunn après que des tweets controverses aient faits surface. Il a finalement été rembauché mais entre temps, il s’était engagé à faire The Suicide Squad pour Warner Bros et DC.

Pour le moment, on ne sait absolument rien sur le film, mais selon Karen Gillan qui a lu le scénario « c’est le meilleur de la trilogie. Je sais que nous sommes tous très heureux de retrouver James Gunn en tant que leader intrépide. Nous avons donc tous vraiment hâte de nous retrouver tous ensemble. »

Ce qui est confirmé, c’est que l’action du film se passera après les événements de Thor Love And Thunder.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira en mai 2023.

Crédit ©Marvel Studios