Secret Invasion : Don Cheadle confirme la connexion directe à Armor Wars

Don Cheadle confirme que la série Marvel Secret Invasion est directement connectée à son film Armor Wars.

La série Secret Invasion et le film Armor Wars seront directement liés, c’est certain. Les dirigeants de Marvel Studios l’ont confirmé l’année dernière au Comic-Con de San Diego, cependant, on ne connait pas exactement la façon dont ces projets se connectent.

Maintenant, Don Cheadle donne un aperçu de la façon dont les deux titres vont se croiser, révélant qu’un fil d’intrigue commencé dans Secret Invasion avec Samuel L. Jackson est ce qui lancera l’histoire d’Armor Wars.

« C’est dingue ! Et c’est très vaste. Et évidemment, maintenant tout le monde peut apparaître dans l’histoire les uns des autres, » a déclaré Cheadle dans le dernier numéro de Total Film (via The Direct). « Je veux dire, je suis dans Secret Invasion, donc je suis dans la série de Sam [Jackson]. Il y a une partie de cela, qui lance ce qui se passe dans Armor Wars. »

L’acteur a ensuite applaudi Marvel Studios pour sa capacité à raconter aussi longtemps que nécessaire des histoires sans risquer la qualité des projets.

« Alors oui, ça peut continuer encore et encore… j’espère qu’on ne tirera pas trop sur la corde », a ajouté l’acteur. « Et il y a encore un certain contrôle de la qualité et pas seulement essayer de se développer pour le plaisir de l’expansion. Mais il y a une idée claire de la narration et de ce que vous essayez d’accomplir à chaque itération. »

Dans une précédente interview à Comic Book, Cheadle a confié : « Si vous savez quelque chose sur la tradition et que vous avez lu les comics, vous comprenez que c’est une série qui a été construite autour de la technologie de Tony Stark Tech qui s’échappe et de Rhodey qui tente de la récupérer alors qu’elle tombe entre de mauvaises mains. »

Il ajoute : « Et comme le fait Marvel, c’est aussi une opportunité de prendre la mythologie et de la renverser un peu et de proposer différentes façons de raconter l’histoire, donc elle le fait et l’a fait à la pelle. »

La série avec Samuel L. Jackson arrivera au courant du printemps 2023 tandis qu’Armor Wars n’a pas encore de date de diffusion.

